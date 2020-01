由Stephane Ashpool所創立的法國潮流品牌PIGALLE,向來設計都愛採用音樂、藝術及街頭元素去創作,將巴黎充滿創造活力及文化多樣性特質呈現於單品。是次PIGALLE與CONVERSE聯手打造的合作系列,挑選Chuck '70作為主角,推出兩款不同配色的設計,帆布面鞋身分別配搭CONVERSE標誌性的米白色及漸變色調,而帆布表層更覆蓋了一層有不規則皺褶痕薄膜,為經典鞋款增添上一份未來感,同時Stephane Ashpool亦將充滿活力的繽紛色彩融入到中底沿邊、鞋踭膠章及鞋底位置,而圍繞後踭的「THE POWER OF MUSIC TO MOVE THE WORLD」字句更看出這位PIGALLE主理人相當重視音樂所推動的文化新浪潮為世界所帶來的影響,將運動、音樂及藝術多方面元素共冶一爐的創作特色,絕對只此一家。 (1月25日發售)