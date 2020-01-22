廣州水上花市　 不一樣的花市遊

荔枝灣水上花市是今年廣州最早的迎春花市，雖然規模較小，但是也可以先體驗一下新年的氛圍。（受訪者提供）

年宵花市相信大家或多或少都有行過，不知令你最印象深刻的是哪一個，或者說是哪一點呢？這次我們來逛一逛不一樣的花市，到底有多與眾不同，看下去就知道了。

這次依然由廣州本地人文小姐帶路，帶我們去逛一逛廣州最早的迎春花市─廣州水上花市。文小姐稱每年的水上花市都會在荔灣湖公園舉行，因此又名荔灣水上花市。走進荔灣湖公園就看到了今年的主角─穿着賀年服的米奇，一家大小會在此處拍照留念，感覺非常的溫馨。

越過米奇就看到了兩排攤檔，有賣年花的、多肉植物的、鼠年精品的，還有臘味海味等等。看到這裏跟平常的花市感覺也沒有甚麼差別，但好戲都在後頭嘛。

走到後面有很大的一個荔灣湖，旁邊停着一些小船，文小姐說：「在早上的時候，這裏的小船都會擺滿了鮮花，讓來者可以慢慢挑選。」原來水上花市就是這樣的意思，在小船上賣花，配上湖的景色，一定是相當的宜人。

這裏還有一個搭建的舞台，文小姐介紹說這是一個開放式的演播廳，在開埠儀式的時候，有主持人和嘉賓在上面互動。另外，儀式還有各種的表演，舞龍舞獅、水上樂鼓等等，十分的精彩。

雖然錯過了盛大的開埠儀式，但荔灣湖公園這裏每天都有粵曲表演，而且特色的水上花市也在上演着。除此之外還有遊船、書法揮毫、傳統工藝製作、專業插花師傳授插花技術等活動，另外還可以品嘗真正的西關小吃，到了晚上荔灣湖旁的燈飾亮起，夜景非常好看，十分的多姿多采。

「荔枝灣‧新西關」民俗文化節「賀新春‧迎花賞」2020廣州水上花市系列活動的舉行日期由1月18日至1月24日（年三十），留到豬年的最後一天。