【深夜字聊】老公送我紅T-back

有啲人嘅傳統習俗會喺年三十晚換上紅色底褲，然後着住過大年初一，喻意趨吉避凶同消災免禍。不過有位女網民就為呢條紅底褲而煩惱，佢話：「老公同佢屋企人一直都有着紅底褲過新年嘅傳統，而我哋前年結婚後，就喺去年新年遵從呢個傳統，點知老公當時買咗條紅色T-back畀我，仲叫我一定要着住去佢父母屋企拜年。其實我一直都唔係咁鍾意着T-back，原因係我下面其實幾敏感，勒住加磨吓磨吓就濕濕咁，真係好唔舒服，搞到我成日個心籮籮攣想做咁。事後我有同佢講過，但佢頭先同我講，話又買咗條T-back畀我，仲話今次嘅款式仲性感啲。見佢盛意拳拳我又唔好意思話唔着，但又怕到時又成日唔舒服，最麻煩就係我已經買咗條白色褲，紅底白褲仲唔透晒出嚟咩。我好唔好買過第二條呢？」

網友神回應：

Sui：呢個問題有幾難解決呀，一係同你老公去買過第二條底褲，一係同你老公買過第二條褲，兩個都係個好好嘅方法。如果畀我揀嘅話，我就揀後者囉。

草草：你講咗唔鍾意，但係佢又繼續買，擺明係別有企圖啦！不過佢都幾可愛喎，提早同你講定，我諗佢意思其實唔係想你年三十着，而係早啲着定同你玩。

Harry：其實T-back幾好着吖，點解你唔鍾意呀？就算係濕濕嘅話都冇問題，一於喺屋企着T-back，着到慣晒，咁到嗰日着住就唔會有反應啦！

意樂：嘩，好閃呀！有人買底褲喎，可憐我年年都係自己買，想着條T-back畀男友睇都冇機會囉。話時話，唔鍾意着就咪着，大年初一發脾氣就唔係咁好。