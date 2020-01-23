【健樂事】柑桔迎新春　吃出健康

屬柑桔品種的沙糖桔，含豐富維他命C及多種抗氧化物，好處多多！（設計圖片）

臨近新春，跟「金」、「吉」同音的柑桔，因有「大吉大利」的寓意，加上味甜多汁，成為近期最熱賣的水果之一，當中又以蘆柑、蜜柑、沙糖桔等品種最受歡迎。

從保健角度看，屬芸香科的柑桔，含豐富維他命C及多種抗氧化物，好處多多！以沙糖桔為例，它能促進消化、防治貧血、預防動脈硬化、預防心腦血管病、增強免疫力等，而中醫則認為沙糖桔具生津止咳、潤肺化痰、護胃利尿等療效。不過，再「有營」的食物也要懂得享用，才能發揮最大功能，否則有機會弄巧成拙，以下是4個有關沙糖桔的食用貼士，預祝大家在新一年「食得是福」、「身體健康」！

1.橘絡勿丟掉

跟橙、柑一樣，搣開沙糖桔的果皮都會見到一條條白色網狀的衣，亦所謂橘絡，它是非常有益的東西，不應丟掉，連果肉一起吃，能清咽順氣、順氣活血、通絡化痰，對患了高血壓、冠心病、慢性支氣管炎的人士都有好處。

2.多吃易上火

在中醫角度，沙糖桔屬溫的水果，每天最多吃3至5個已足夠，吃多了容易導致內熱，可引致咽喉乾痛、口舌生瘡、大便秘結等上火徵狀，所以感冒、風寒患者更不宜食用。

3.胖子要節制

由於沙糖桔的含糖量高，減肥人士要慎吃，糖尿病患者亦要有節制地享用，以免因攝取太多糖分而影響健康。

4.與牛奶相剋

吃沙糖桔，不能在同一時間飲奶，否則沙糖桔中的果酸會使牛奶中的蛋白質凝固，影響吸收，甚至可引起胃脹、腹脹、腹痛、腹瀉等徵狀，較理想的做法是飲完牛奶1小時後才進食沙糖桔。

5.忌與蘿蔔同食

沙糖桔不宜跟白蘿蔔同食，否則有機會誘發影響甲狀腺功能，引發甲狀腺腫，甲狀腺亢進者更要提防。