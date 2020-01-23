【鼠王Fun】歡喜冤家Tom and Jerry　智退強敵

要數童年回憶的經典美國卡通，完全反轉大家對「貓捉老鼠」概念的Tom and Jerry相信會佔一席位。想趁着鼠年，好好回憶聰明的老鼠仔Jerry如何智退傻貓Tom的話，阿聯酋首都阿布扎比於2018年開幕的Warner Bros. World Abu Dhabi樂園可能滿足到大家！

這個佔地達165萬平方尺的樂園，大部分均位於室內，無懼天氣轉變，可玩足一年365日外，並有29個吸引景點主題或遊戲，當中包括Tom and Jerry的過山車遊戲。大家在排隊輪候時會先經過他們在卡通片內常出現的廚房或客廳等場景，讓大家先拍攝和回憶一番，而過山車車廂正是後者最愛偷吃的瑞士芝士，隨着「芝士」開動，四周會開始投影Tom and Jerry一幕幕場景，讓大家感同身受那份追逐驚險樂趣。

WARNER BROS. WORLD™ ABU DHABI

營業時間：10:00am~8:00pm

門票：AED 295（約HK$625）

地址：Yas Island, Abu Dhabi