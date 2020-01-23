麥玲玲鼠年生肖運程：肖豬篇

【借文昌助力 站穩陣腳】

運勢相對平穩，仍在求學、任職文書或從事創意產業的人士，要好好把握時機，不妨借助「文昌」的力量。由於鼠年未有財星進駐，投資切忌假手於人或聽信小道消息。凶星有「病符」與「亡神」，「病符」代表有小病痛，盡量不要觸動五黃（正東）及二黑（正南）兩個病位，「亡神」會對家宅運帶來衝擊，可考慮以裝修、換家具等方法來改善運勢。

【事業運】

獲「文昌」進駐，有利考核、面試或內部升遷，打工一族不妨報讀與工作相關的課程。從事文職、管理層或於大機構任職者，可積極參與升職試，可望獲取佳績。因未有財星加持，不宜期望有大幅度薪金調整，只是權責、職銜會有所提升。凶星「陌越」代表面對陌生環境的壓力，有意跳槽者不宜輕舉妄動，即使堅持作出變動，亦應於下半年實行。

【愛情運】

脱離了「本命年」的影響，運勢相對穩定，豬年曾結婚沖喜者可延續運勢，屬較易有喜之年。已有伴侶或已婚者，關係未有大變化，但要慎防因專注於事業而冷落身邊人，可考慮與伴侶重遊舊地或發展共同嗜好。單身人士不妨於進修場所或辦公室多留意，看看能否結識到合眼緣對象，但心態上應以結交朋友為基礎，不宜太急進。

【開運錦囊】

★文昌拱照有利進修，多使用綠色物品，可加強運勢。

★有意添丁者，宜佩戴紅瑪瑙飾物，以安胎助孕。

★陌越星入主，多做運動或接觸大自然，有助紓緩壓力。