三界五行：太歲文化　深入民間

今日是農曆十二月二十九，年初曾到廟宇上香祈福拜太歲而未還神者，年尾是時候去酬謝。（資料圖片）

今日是農曆十二月二十九，年初曾到廟宇上香祈福拜太歲而未還神者，不論是親身，還是委託別人代拜，年尾是時候去酬謝。

拜太歲是道家文化，太歲就是歲星，幾千年前，我們的祖先就懂得用干支紀元，十天干與十二地支，由甲子、乙丑、丙寅……開始組合，到辛酉、壬戌、癸亥，剛好六十個組合，也就是一個「花甲」。每一年都由上天派一位太歲來值班，監管人間一切，是流年權威，人類不可冒犯，尤其是與太歲相沖、相刑、相破相害以及太歲當值，統稱為「犯太歲」，較容易得罪太歲，所以凡事避免衝撞。

此習俗古已有之，但拜太歲文化深入民間，卻由金朝第六位君王金章宗開始，1190庚戌年，金章宗母親病重，群醫束手無策，金章宗親身去白雲觀禱告。白雲觀始建於唐朝開元盛世，是唐玄宗為紀念道家始祖老子而設，到了金朝第五位君王金世宗重修，沒想到他去世後，其夫人（金章宗的王太后）病危，金章宗承接香火緣，到白雲觀向丁卯元辰祈禱求庇佑（王太后是丁卯年出生），孝感動天，王太后活了過來。金章宗下旨，定每年正月初八為「順星節」，拜祭歲星。由此可見，拜太歲既要拜「本命太歲」（自己出生年份的太歲），也要拜流年當值太歲，拜得神多自有神保佑，向斗姥元君和六十太歲都上香，上香次序是：斗姥元君、本命太歲、流年太歲，然後順時針一一上香給其餘五十八位太歲。

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