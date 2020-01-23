《12生肖運程排行榜》　睇下鼠年邊個最好運！

還有幾天就踏入鼠年，相信大家都很會關心自己新一年的運勢。曆法及《易經》研究專家蘇家興師傅就根據《易經》計算出12生肖運程排行榜，並分析了12生肖於鼠年的文昌運、財運及人緣運，讓大家可以為新一年作好準備！

鼠年的12生肖運程排行榜，次序由最高運勢開始：

1.龍：屬龍的朋友是屬於澤天夬卦，是在今年鼠年犯太歲的生肖，不過文昌運和桃花運大旺，財運就一般。

2.猴：屬猴的朋友是屬於天地否卦，雖然今年犯太歲，不過其實桃花運大旺，而且文昌運亦好好，財運就一般 。

3.牛：屬牛的朋友是屬於地澤臨卦，今年犯太歲，不過財運甚好，要注意文昌運和桃花運就稍差 。

4.雞：屬雞的朋友是屬於風地觀卦，今年2020年的文昌運和桃花運都弱，財運不錯。

5.鼠：屬鼠的朋友是屬於地雷復卦，今年犯太歲，不過不用擔心，因為屬鼠的今年桃花運大旺，而且文昌運亦非常好。

6.豬：屬豬的朋友是屬於坤為地卦，今年庚子鼠年的人緣運好好，文昌運就一般，財運就不錯。

7.羊：屬羊的朋友是屬於天山遯卦，整體來說你的人緣運好好，文昌運都得到發揮，財運亦算不錯。

8.虎：屬虎的朋友是屬於地天泰卦，今年鼠年的文昌運比較弱，桃花運和財運就好一般。

9.狗：屬狗的朋友是屬於山地剝卦，今年庚子年的文昌運及財運比較弱，不過人緣運不錯。

10.蛇：屬蛇的朋友是屬於乾為天卦，今年鼠年整體運勢上，文昌運不過不失，人緣甚弱 ，不過財運就十分好 。

11.兔：屬兔的朋友是屬於雷天大壯卦，在今年是犯太歲，不過不用擔心，因為人緣方面十分好，而且財運都不錯，可惜文昌運比較弱。

12.馬：屬馬的朋友是屬於天風姤卦，今年鼠年沖太歲，文昌運比較好，桃花運及財運不過不失。

另外，不少人都會很關心犯太歲的問題。蘇大師指出2020庚子年犯太歲生肖有鼠、牛、兔、龍、馬、猴。其實犯太歲是指變動，在這一年會有多變動，只要懂得小心處理，其實在2020庚子年犯太歲的生肖際遇不會太差的。我們可以從上表的《易經》12生肖運程排行榜分析出，即使是犯太歲的生肖，特別是龍、猴、牛的朋友，都在榜首的排名，因此，犯太歲的朋友不用太擔心，你們在2020庚子年的整體運尚好，不過要小心行事，有心理準備在今年面對變動，不用太在意尋求新改變，只要把握眼前際遇，做好現有的事，後發先至，便可「被動以成才」，把握逆來順受反得奇遇，平平安安！