今晚食乜：團團圓圓炸丸子　財源滾滾來

圓碌碌的賀年食物素有團圓及寓意金錢，佐敦一間酒店米芝蓮中菜廳行政總廚譚棟師傅就教大家炮製一道寓意「金錢滾滾來」及一家「團團圓圓」的意頭菜。為了令味道更豐富，他分別以芋蓉和蝦肉做出荔蓉寶盒伴富貴蝦丸。

譚師傅建議用軟腍的泰國芋頭蒸熟壓蓉，加澄麵等搓成芋糰，壓平後包上雞肉和蟹肉等餡料再炸成金黃色，記得油溫要高，炸芋蓉時便不怕散開。至於蝦丸，打成蝦膠後沾上麵包糠就可以炸，不過它需要較低的油溫，以中火將油燒至半滾，再慢慢將蝦丸浸炸至金黃色澤，差不多完成後再開大火逼出多餘油分，口感自然更好。

材料：

芋頭 1斤

蝦 6両

蟹肉 少許

雞粒 少許

洋葱粒 少許

西芹粒 少許

北菇粒 少許

麵包糠 適量

糖 少許

鹽 少許

澄麵 少許

做法：

1.芋頭去皮蒸腍壓成蓉，加澄麵、鹽和糖搓勻，分成4份。

2.雞粒、蟹肉、北菇粒、洋葱粒拌勻，以芋蓉包好，炸至香脆。

3.蝦肉壓成蓉，打成蝦膠，分4等份搓圓，沾麵包糠脆炸即成。