征選遊：島根縣　學結「注連繩」辟邪

注連繩，又名標繩，或七五三繩，是一種用稻草織成的繩子，在神道信仰中有潔淨辟邪之用，能製造出區隔「人世與神界」的結界，神社見到它有「繩內為神界，不得侵犯」的意味。除了在出雲大社見到的「特大號」外，注連繩其實也可以很幼短，像掛飾一樣放家中鎮宅。在島根縣飯南町的「大注連繩創作館」，你不但可免費入內參觀當地技師如何為神社製作大型的注連繩，了解注連繩的構造和歷史，你還可參加館中的DIY體驗，為自己親手製作獨一無二的注連繩。

DIY注連繩體驗可選初級或中級以上，初次玩我建議初級比較好上手，事關注連繩看像簡單，但做起來對新手（如我）絕不輕鬆，事關要把粗硬的乾稻草，以人手扭結成「辮」非出盡吃奶之力不行，一不留神結錯隨時要重新再來，認真大壓力。不過經驗豐富的導師，他結草繩卻像結鞋帶般輕鬆，只用手搓幾下子就完成了，真心佩服。最有趣是最後你可選擇不同圖案的印章與彩條，配襯你自己的注連繩，令它變得更有個性，掛家中更感美感。

飯南町大注連繩創作館

地址：島根縣飯石郡飯南町花栗54-2番地

開館時間 10:00am~5:00pm

門票：入館免費

DIY注連繩體驗：初級980日圓（約HK$70）/ 中級2,200日圓（約HK$156）/ 裝飾品2,700日圓（約HK$192）