靈敢侶情：兒子愛老婆不愛家人　責任誰屬？

有些人認為，每當男人娶妻，然後男人對家人的態度有變，一定是他老婆的錯，但事實真是如此嗎？

每當男人娶妻，然後男人對家人的態度有變，一定是女人的錯。

「她教壞我的兒子！」

「她把我的孫兒搶走！」

她是外來人，一切都是她。

總之，男人婚前肯定完美，孝順、聽話、沒怨言、不反叛、收入上繳。婚後，肯定撞邪，被鬼迷，鬼掩眼，所以變了。

這個妖精，都是她的錯。

到這時候，男人不出聲還好，若發言替妻子辯護，這毒婦更加不要得：他連說話都被妖婦控制，沒得救！

其實，男人在這群親人的心目中，到底有幾無腦？正所謂牛不喝水，壓不得牛頭，難道這男人卻連牛都不如，會隨便讓妻子使喚，說走東邊不敢去西邊？

說這種話的人，怎麼從不檢討自己？一個人要離開一群人，不可能是源於過分快樂，日子過得太好於是「好唔安樂」。若非長年累月的不聞不問、沒有愛的利益瓜葛，令男人身心疲累又感受不到關心，他怎會為一個外人放棄所有親人？

試問，心若沒裂縫，陽光怎進來？

這個女人，就是他期盼已久的陽光。

整件事沒有錯或對，只有需和求。

人不為己。

其實人都跑了，若仍堅持以「男人受女人唆擺」的角度思考，不但對男人的智商有侮辱之意，事到如今還繼續抹黑他的陽光，他更加無可能回頭。

倒不如，醒目一點，想他回心轉意嗎？一於對男人和女人更好，一於將被搶奪的受害者角色做到底。到時候，且看女人有否露出本性，如果有，男人定必回頭，如果無，則一家團圓。

因為太氣頂所以不忿做？那就算吧，證明，血緣一直被高估了，原來在氣字當頭，無盡的愛都可以變有限。

這個女人，就是做得出，氣頂仍然愛得起。怨和指摘，於事無補。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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