小倆口簡單團圓意頭菜

聽日係年三十，唔少人都會同屋企人食個團年飯，如果人少少得兩三個人都一樣可以簡單整幾道「矜貴」意頭菜團圓，好似小編咁，屋企人唔喺香港，得兩個人團年，除咗出街食，都可以簡單煮，小編法寶就係罐頭鮑魚加生菜、鮮魚加冰鮮雞。