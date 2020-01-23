小倆口簡單團圓意頭菜
2020年01月23日 16:30
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小倆口自煮團圓意頭菜無難度，簡單煮出山珍海錯。
聽日係年三十，唔少人都會同屋企人食個團年飯，如果人少少得兩三個人都一樣可以簡單整幾道「矜貴」意頭菜團圓，好似小編咁，屋企人唔喺香港，得兩個人團年，除咗出街食，都可以簡單煮，小編法寶就係罐頭鮑魚加生菜、鮮魚加冰鮮雞。
小編無老媽子或99般頂尖「煮」人級數，只識簡單入廚，好彩一早睇咗「我係敢煮」學揀罐頭鮑魚同翻熱方法（http://bit.ly/2Rqr787），簡單將生菜灼熟，放上原隻鮑魚後，將罐頭的汁下點蠔油及生粉水煮成芡汁便成矜貴嘅生財意頭菜。
至於鮮魚，只要係生猛活口嘅質素差極有個譜，睇完達人幾招揀魚蒸魚秘技（http://bit.ly/373JMx7），仲要揀番條游水魚，包保蒸完都滑一滑。做節當然唔少得雞，但鮮雞實在太貴，冰鮮平一截，只要處理得宜，零雪味又鮮嫩，除了可以學煮雞達人學整沙薑雞（http://bit.ly/2G9K8GV）外，小編請教咗了廚藝大師──老媽子嘅鹹雞秘方，就係先讓冰鮮雞自然鮮凍，之後洗乾淨，然後以粗鹽塗抹全身，喜歡嘅話仲可以下點薑末或玫瑰露，蒸前沖走粗鹽，放薑葱入雞肚同蒸，放涼斬件，有時間仲可以切一點葱碎及薑蓉，加點餐桌鹽拌勻，下熟油拌成薑葱，蘸雞撈飯一流。