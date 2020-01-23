年三十換紅底　鴻運當頭迎金鼠

多個內衣品牌都紛紛推出應節的紅色內衣，艷麗又時尚，讓你漂亮地由內旺到外。 Simone Perele@Private Shop紅色花卉刺繡薄紗胸圍、內褲（互聯網）

話咁快就來到年廿九，大家準備好送豬迎金鼠未呢？過年當然要着新衫，寓意去舊迎新，別忘記還要買新內衣。聽晚年三十晚，沖完涼當然要換上新內衣迎接新年，大旺的紅色更加唔少得。紅色不但意味着吉祥、喜慶，更具有開運、辟邪的能力，想新一年有好運來就要快快入手。多個內衣品牌都紛紛推出應節的紅色內衣，艷麗又時尚，讓你漂亮地由內旺到外。

無論東西方紅色都是一個喜慶的顏色，在時尚界也是一個流行色，如何令紅色內衣看起來高級又時髦？設計師透過精緻的喱士、刺繡和薄紗等質料，就能令紅內衣散發時尚性感氣息。專門搜羅來自歐美高級內衣品牌的Private Shop，便帶來Marie Jo、Simone Perele、Aubade、Andres Sarda和PrimaDonna等品牌打造的優質時尚紅內衣，女士們絕不愁找不到心水款式。

除了艷麗的紅色，也有唔少人愛穿不一樣的紅，紫色以及桃紅均是另類又流行之選。紫色有大紅大紫之意，是一個尊貴的顏色，放在內衣能輕易帶出一分嫵媚感；嬌嫩的桃紅色代表浪漫，想招桃花的女生就不可錯過這個顏色。此外花卉圖案設計亦很切合新春佳節，充滿春日色彩之餘，更象徵花開富貴。