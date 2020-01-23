本日日本：新千歲機場手信排行榜　第一位係……

一到冬天，好多人鍾意去北海道，而每年便有2,300萬人次到訪新千歲機場。在新千歲機場的紀念品店「スカイショップ小笠原」，總共有過千種北海道生產的商品。根據該店的調查，整理出最受歡迎的手信，一於同大家數數頭五位。

第五位是ROYCE’，的生朱古力（即新鮮朱古力）。來自北海道的 ROYCE’，使用大量北海道生忌廉，再混合了酒類、茶及朱古力，吃起來口感柔嫩，入口即溶。

第四位是北菓樓的北海道海拓米果（北海道開拓おかき）。北菓樓是1991年所創立的和洋菓子店，其中最有名的就是「開拓米果」，這種米果使用兼具黏性、咬勁和細緻質感的糯米製作而成，而來自100%海水、含天然礦物質成分的鹽巴亦是美味的關鍵。

第三位是六花亭的奶油葡萄夾心餅（マルセイバターサンド）。這款奶油葡萄夾心餅只能保存一星期，而且是北海道限定，不來北海道便吃不到了，因此也格外珍貴！夾心餅使用加州葡萄以及白朱古力混合後，夾在餅乾中間，餅乾吃起來有種軟軟的口感，中間的奶油則非常香濃，而且甜度剛剛好！

第二位是卡樂B的薯條三兄弟（じゃがポックル）。じゃがポックル源自於北海道愛奴語，意思是為森林裏的妖精，會在半夜把人們善意放置的食物吃掉，並向善良的人們回饋幸福。而薯條三兄弟屬北海道限定系列，全部都是採用北海道產農園中品質最佳的薯仔製成，十分香口，吃着真的有種幸福的感覺呢。

至於第一位，登登登櫈……答案是「白之戀人」，都無乜嘢好講啦！