假日的時候，很多人都喜歡去茶樓歎吓茶、食吓點心，享受「一盅兩件」的樂趣。提到點心，各種的包點必須要擁有名字，麥兜都會唱「大包整多兩籠，大包整多兩籠唔怕滯」，可見包點多麼的受人喜愛。

台灣玩具品牌「Mike Company Toys」和設計大師A For Adrian合作推出了超萌的扭蛋系列「豬寶包」，一共五款的包點，包括菠蘿包、奶黃包、叉燒包、菜肉包和小籠包。但其實這些包點只是他們設置的環保扭蛋殼，實則內有乾坤。

每個包點裏面都藏着一隻小豬，從中間打開包點的外殼，會看到內餡裏藏着一隻圓滾滾的小豬。不同的包點會藏着不同的小豬，五種包點分別對應的是小花豬、小飛豬、小黑豬、小粉豬和小山豬，超級可愛。這套「豬寶包」系列也有屬於隨緣性玩具的專屬套路，隱藏限量版的小金豬，能不能抽到就看你的運氣了。送豬迎鼠，這套可愛的小豬在網上可以訂購了，一套五隻售價為1,000台幣（折約HK$259），要買一套來紀念那個滿是回憶的豬年嗎？