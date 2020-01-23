派對必備趣怪煮食器　新年派對首選

不會少人會在農曆新年假期間約齊朋友開派對，開派對固然開心，但要為派對準備食物卻考到不少人，如果只有新意欠奉的菠蘿腸仔、火腿三文冶，肯定劣評如潮，不如就等小記推介一些派對必備的趣怪煮食器如大家，既能煮出美食，亦夠晒新奇過癮。

無煙自轉光波燒烤爐

燒烤串燒是派對中的人氣菜式，但燒到客廳成屋煙，又未必個個人接受到，不如考慮這款BBQ太郎無煙自轉光波燒烤爐，爐中央設有一支光波發熱器，只需將食物插在竹籤上，放在發熱器周圍的籤座上，蓋上透明罩調校好溫度開機，就能一邊轉動竹籤，一邊將將食物燒得外脆內嫩，而且在在燒烤時不會產生油煙，不用擔心會燒到客廳成屋煙。

星星三文治機

飽肚又易做的三文治是派對中最常見的菜式之一，如想為平凡不過的三文冶加點心思，這款日本Recolte推出的星星三文治機就最適合你了，只需放上麵包及餡料，再用三文治機夾著熱烘3分鐘，就能烘出外層香脆，內層熱辣辣的三文冶，而且三文治機內層刻了星星圖案，所以烘出來的三文冶表面都烤出了一顆顆的小星星，相當可愛。此外，三文治機用完後可以直立收藏，相當慳位。

迷你雙層煎烤盤

想在派對提供熱辣辣的芝士鍋或朱古力鍋，這款日本Recolte推出的迷你雙層煎烤盤就是首選，採用雙層設計，兩層之間設有發熱線，只需將金屬盤放在上層，再將附送的陶瓷碗放上去，就能簡單調製出迷你朱古力或芝士火鍋，用家亦能透過金屬盤來直接煎食物，煎火腿或荷包蛋都難不到它，而下層能容納兩個附送的烤盤，用來烤香腸或雞翼都很方便，一機多煮絕對是派對首選。

超聲波棒形啤酒起泡器

派對不能沒有啤酒，如想令啤酒口感更滋味，可考慮Green House出品的這款超聲波棒型啤酒起泡器，只要將起泡器放入啤酒杯內並啟動，就能發出1秒4萬功率的超聲波，從而打出口感滑順的7：3黃金比例啤酒泡沫，在任何類型的杯子，如陶瓷、玻璃杯都適用，清洗上也十分方便，可以直接像一般杯具等沖洗即可，絕對是派 對啤酒迷的必備神器。