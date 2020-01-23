送豬迎鼠！大勢回穩　突破傳統

2020年庚子鼠年將至，在此祝各位讀者身體健康，萬事勝意，鼠年發大財！

新一年大家都想升職加薪、添丁置業、家庭和睦。想達成以上願望，除了靠自身努力，命水與風水都好重要。因此，除了鼠年生肖運程外，《東網》還搜羅一系列實用資訊，當中包括預測香港的運勢，現在就請著名玄學家麥玲玲師傅講解一下，助大家趨吉避凶！

一分耕耘 一分收穫

己亥豬年「天地交戰」，衝突不斷，雖然鼠年的立春八字呈現「半合」，不屬最利好關係，但比豬年的天干地支全部受沖，大致上已稍見回穩。另外，鼠年財星終於「出囚」，有重現曙光的意思，加上食神、傷官及正財透出，乃「勞而有功」之象。因此今年整體經濟不如上年般大起落，營商者一分耕耘一分收穫，若以嶄新思維經營業務，有利更上一層樓。

政局方面，鼠年飛臨中宮的是七赤飛星，代表軍政界力量，可見本年乃軍權意欲擴張之年，政壇人物容易惹是生非，尤其上半年最為明顯，軍演、警民衝突與示威浪潮等此起彼落。幸好，整體格局屬「動口不動手」，預期國際間的威嚇舉動甚多，但短兵相接的局面會在下半年逐漸緩和，最多以口舌之爭收場。

管治困難 放下身段

庚子鼠年立春八字的官星偏弱，代表官民之間難有共識，以致管治困難，所以社會若要平息紛爭，各國政要還是要放下身段，廣納各階層的聲音。特別一提，鼠年必定以「反傳統」為熱話，年輕文化會大行其道，大眾也會拒絕跟從上一輩規矩，所以會發展出更多姿多采的流行文化，年輕領袖會時常成為輿論焦點。

慎防鼠患 較易添丁

食神、傷官也有輕率、欺騙的傾向，社會大眾要提防騙案及假新聞等湧現，而鼠年也易有鼠患肆虐或鼠輩橫行，要注意鼠疫及小偷出沒，治安較不穩定。另一方面，鼠也代表強大的繁殖能力，所以鼠年整體生育率較易上升，計劃添丁者有望得嘗所願。鼠年的五黃災星飛臨正東，此星代表天災人禍，因此日本、台灣及上海等地要加緊預防天然災害，尤其是強烈地震、山泥傾瀉或地層下陷。

父輩有財 少女受捧

吉星方面，力量最強的八白財星飛臨西北，也即乾宮，以父親為象徵，所以不論政壇或商界，上了年紀的父親輩仍有重要的影響力，也有不俗的財運。九紫喜慶星是另一顆吉星，鼠年飛臨正西兌宮，象徵幼女及演藝界，娛樂圈的年輕女藝人有利脫穎而出，國際也容易出現受萬人愛戴的少女。