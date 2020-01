新春波鞋Hot Picks

對於好似「百足」咁多對腳的波鞋迷,農曆新年前最重要的事情就係入手定三五七對波鞋,因為一踏入正月就有排都唔使旨意買鞋,到時冇新鞋着隻腳仲痕過「香港腳」就慘。是次就貼心地幫你搜羅各大人氣波鞋品牌最新推出的農曆新年限定系列波鞋,等你可以慢慢揀啱心水鞋款先出手,保證你初一去到十五,日日都有新鞋着。

【Nike & Jordan Brand】

對於推出新春限定波鞋呢個「習俗」,Nike及Jordan Brand多年來都相當落力,適逢每個鼠年亦正巧與舉辦奧運年份重疊,因此今個庚子鼠年推出的新春系列,品牌就便特別運用中國傳統剪紙藝術去打造,將不同中式剪紙圖案結合到Air Max 1、Air Max 90、MX-720-818、Air Force 1及Kyrie 6多對鞋款之上,藉此紀念過往四個鼠年的突破性時刻。另Jordan Brand方面則推出Air Jordan 13 CNY及Air Jordan XXXIV PF兩個鞋款同大家迎接鼠年,鞋面設計均採用銅錢為靈感去打造,啲「錢」多到落腳夠晒好意頭。

【adidas Originals & Sports Performance】

adidas今個新春別注鞋款系列,設計靈感就源自中國祥瑞之獸、花卉、十二章紋及傳統圖騰四大元素,以現代風格詮釋中國傳統文化。當中主打復古風格鞋款的adidas Originals系列就有Drop Step、Superstar、Sambarose及Continental 80多個鞋款登場,將充滿喜慶氣氛的金色及花卉圖案注入到鞋踭及鞋側三間,為經典鞋款畫龍點睛。另adidas Running系列人氣鞋款ULTRABOOST 20及ULTRABOOST DNA就同樣於白色鞋身上加入中國傳統刺繡技藝,將瑞獸及花卉圖案呈現於PRIMEKNIT鞋面及BOOST中底;adidas Basketball系列籃球鞋Harden Vol.4及adiZero Rose 1則齊齊換上紅黑金色組合,並飾以中式印花內襯點綴,讓鞋款散發出新春喜慶色彩。

【Reebok】

中國古代傳統哲學不少理論都是源於「五行」,金木水火土相生相剋,風水命理術算亦與「五行」息息相關。今年Reebok就特別用上「五行」主題去打造新春波鞋系列,當中Club C 85、Daytona DMX MU、Dual Court、 Interval 96及Instapump Fury OG五個鞋款就分別代表金木水火土,雖然顏色或物料未必可以令你「叮」一聲對到畫面,所以各鞋款亦特意於鞋舌位置加入相應的「金」、「木」……中式風格字樣等你夾返啱「五行」。又如果風水學說唔啱你,仲可以睇埋同步推出的Year of the Rat限定系列,設計將Allen Iverson及Shaquille O'Neal兩位傳奇NBA球星的專屬戰鞋Question Mid及Shaqnosis重新包裝,採用以恍如鼠毛的灰色麖皮打造鞋身,並配襯象牙白色中底,為兩對90s經典籃球鞋帶來不一樣的全新質感。

【New Balance】

向來都喜愛於不同喜慶時刻推出別注系列的New Balance,今個新春當然唔會例外為波鞋迷打造CNY Pack限定系列。當中挑選997 Sport、850、580及X-Racer四個當今人氣鞋款做主角,設計全數採用中國傳統喜慶元素紅色作主調,並於鞋舌及鞋踭位置注入壓歲錢圖騰及瑞獸圖騰點綴。除此以外,New Balance MADE英製系列亦帶來Year of the Rat鼠年別注系列,從Jet Black Rat、Blue Rat及Husky Rat三款不同鼠類演繹出不同配色組合,呈現到由Flimby Factory鞋廠打造的1500、577及670三個英製鞋款之上,鞋款均配上印有金漆2020鼠年字樣的紅色鞋墊,以低調簡約風格祝賀庚子鼠年來臨。