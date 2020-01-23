【深夜字聊】小別勝新婚　望能一擊即中

Q：我30多歲，丈夫在過去年多來派駐在外地工作，只有年頭年尾和年中可團聚。每次他回港，我都會事前扮靚和節食一下，令他眼前一亮。我們都有密集做愛，一為思念對方，二為可盡快生孩子。今次丈夫回港留到農曆新年，我很希望成孕，不然又要等待了。問題是，我覺得陰道口位置又乾又緊，很難進入，明明自己很想要的，而且覺得陰道裏面是濕潤的，不過通常過幾天就能暢順進行。請問為甚麼會這樣？這跟我的自慰習慣有關係嗎？怎樣改善？謝謝。

V小姐

A：伴侶暫別後再相聚，在冀望「小別勝新婚」的期待與喜悅推動下，為了使自己處於最佳狀態，準會花很多時間和工夫去準備迎接愛侶回歸，例如營造最好的身心狀態、最美的儀表等。

與此同時，它也會構成心理壓力，尤其你給了自己一個大願景，祈願懷孕，無形中會產生壓力與煩惱，往往某些心理障礙便容易應運而生。在性愛方面，若過於幻想重聚時性愛既美滿，又望能一擊即中，反會因心態過分緊張而令身體出現一種由心理影響到身體反應表現的情況，這種負面反應名為「心身症」(Psycho-Somatic Syndrome)。其中，陰道突然乾燥、崩緊、漲痛、失彈性皆是常見徵狀，就算女性本身並無潤滑不足問題，也有機會因壓力太大而生理反常。

依據你描述通常幾天後就能回復狀態，證明這是心理障礙為主。雙方可嘗試稍為放慢步伐，「性」急才礙事。慢慢與闊別半年的愛侶培養情緒，放鬆自己，上床前做點輕鬆、愉快的事情，外出拍拖消遣，讓彼此重新習慣對方在身邊的感覺，調整過度興奮與期望的情緒，以平常心迎接久違了的性愛。女性的自慰習慣本身不會令性愛出現困難，反而可借鏡於自慰，增加對陰蒂和陰部的愛撫，提升性快感和增加陰道濕潤度。若你察覺陰道內裏其實有分泌卻流不出來，最直接的辦法就是發揮手技，透過愛撫過程引發充足的性分泌，滋潤陰道口和陰戶。欲求成功懷孕方面，除了提醒自己放鬆身心，亦宜精準計算排卵期，在排卵日行房，能大幅提高成孕機會。

李偉儀