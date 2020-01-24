【營事檔案】南乳炆齋　健康版賀年菜

農曆新年近在眼前，每逢大年初一，食齋是不少家庭的傳統習俗，所以今次就教大家煮一道健康版的賀年齋菜——南乳炆齋，做法簡單，而且營養價值豐富。

【蓮藕膳食纖維高】

今次選用的蔬菜食材當中，蓮藕的膳食纖維含量相對較高，每100克蓮藕含有大約4.9克纖維，除了能夠提供飽肚感，亦有助刺激腸道蠕動，幫助通便，以維持腸道健康。甘筍含有豐富的胡蘿蔔素，具抗氧化功效，也能在體內轉化為維他命A，有利眼部和呼吸道黏膜細胞健康。雲耳含有豐富的果膠，能夠與膽汁結合，將體內多餘的膽固醇吸收並排出體外，因此具有降低血液中膽固醇的功效。

【冬菇有口感又營養】

為了增加整道菜的口感，今次食譜會加入質感厚實的冬菇。冬菇含有維他命D，有助身體吸收鈣質。而豆乾及鮮腐竹含有豐富的蛋白質，豆乾更含有豐富的鈣質，有助維持骨骼健康。由於粉絲一般是以綠豆製成，也含有豐富的膳食纖維，每100克大約有3至4克纖維，有助增加飽肚感。此外，粉絲屬於低升糖指數的食物，也適合需要控制血糖的人士食用。除了食譜中的食材，大家亦可以根據個人喜愛，加入不同的齋菜。

【南乳炆齋】

材料：

蓮藕 半條（200克）

甘筍 半條

冬菇 6粒

雲耳（浸水） 半碗

豆乾 1件

鮮腐竹 100克

乾粉絲 1扎

南乳 4小磚

水 2杯（500毫升）

調味料：

生抽 1茶匙

糖 1/2茶匙

鹽 1/4茶匙

做法：

1.用水浸透粉絲，並瀝乾水分，備用。

2.浸軟冬菇，去蒂，瀝乾水分，備用。

3.洗淨蓮藕及甘筍，去皮，切片，備用。

4.洗淨雲耳，豆乾切粒，鮮腐竹切段，備用。

5.以中火把鑊燒熱，加入少許油，爆香南乳。

6.加入蓮藕片丶甘筍片及冬菇，炒勻。

7.加入水煮滾，直至蓮藕及甘筍軟身。

8.加入雲耳丶豆乾丶鮮腐竹及調味料，拌勻，炆大約5分鐘。

9.加入粉絲，拌勻，煮2分鐘，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。