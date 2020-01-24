名人郵輪5億美元革新　打造現代奢華海上假期

【特約報道】自去年起，名人郵輪(Celebrity Cruises) 以品牌最新愛極(Edge)系列作藍本，展開為期4年，耗資逾5億美元的革新工程(Celebrity Revolution) ，對旗下千禧(Millennium)系列及極致(Solstice)系列合共9艘郵輪進行全面改造，期望為乘客帶來嶄新的郵輪假期體驗。

優質住宿體驗​

緊貼潮流趨勢，革新後的艙房採用清新柔和色調設計，給予乘客猶如入住精品酒店的感覺。同時，房內均配置名人郵輪的獨家eXhale寢具，包含羊絨羊絨床墊，讓乘客在玩樂一天後能夠好好充電。除了設計上全面改造，革新後的郵輪更會加入愛極系列首設的The Retreat。這個全新的休憩空間由英國皇室御用設計師Kelly Hoppen, MBE設計，為套房乘客提供不受打擾的尊貴級享受。

臻致餐飲享受​

名人郵輪對餐飲享受極為重視，船上餐單均由米之蓮星級大廚設計，務求為乘客帶來一趟美饌之旅。透過名人革新，主餐廳的設計更具現代感及空間感，提升了乘客的用膳體驗，而海景咖啡廳(Oceanview Cafe) 亦會改作開放式市集設計，食物即場製作，讓乘客可以一邊品嚐美食，一邊欣賞無際美景。此外，革新亦為餐廳選擇注入新元素，新加入Le Petit Chef，以3D立體投映技術，把餐桌變身成表演舞台，為乘客打造一次同時震撼視覺與味蕾的新鮮用餐體驗。

匠心航程設計​

名人千禧號(Celebrity Millennium) 己於去年2月完成革新，今年第一季將提供亞洲航次，並於櫻花季期間停泊多個日本及韓國港口，讓乘客盡情賞櫻。今年，將有3艘郵輪完成革新工程，依次2月為名人嘉印號(Celebrity Silhouette) 、5月為名人星座號(Celebrity Constellation) 及11月為名人無極號(Celebrity Infinity) 。革新後的名人嘉印號及名人星座號將會提供深受港人熱愛的歐洲航程，到訪多個熱門旅遊點，包括：意大利、希臘、西班牙、葡萄牙等，而名人無極號則會航行加勒比海。

15日13晚中國、韓國及日本郵輪航空套票​

名人千禧號®​

香港✈中國(寶山) -韓國(仁川) -中國(天津)* 從停泊兩晚 -韓國(濟州島) -日本(大阪 -清水町- 橫濱) ✈香港​

選乘：中國東方航空及香港快運​

內艙房： HK$11,000起(最低優惠價格)

10日7晚挪威峽灣郵輪航空套票​

名人嘉印號® ​

啟航日期：5月9日 ​

香港✈英格蘭(南安普敦) - 挪威(卑爾根 - 奧爾登 - 蓋朗厄爾 - 斯塔萬格) -英格蘭(南安普敦) ✈香港​

選乘：阿聯酋航空​

內艙房： HK$10,800起(最低優惠價格)

12日10晚威尼斯、土耳其與希臘群島郵輪航空套票​

名人星座號​

啟航日期：6月22日, 7月20日, 8月17日, 9月14日​

香港✈意大利(威尼斯) -希臘(卡塔科隆 - 聖托里尼) -土耳其(庫薩達斯) -希臘(比雷埃夫斯) -克里特島(干尼亞) - 意大利(威尼斯) ✈香港​

選乘：阿聯酋航空​

內艙房： HK$14,600起(最低優惠價格)

*以上價格只供參考，一切以報名時作準。

名人郵輪 香港代表 - 捷成假期有限公司​

查詢： 3180 6708​

網頁：www.celebritycruises-hk.com