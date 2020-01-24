FoodieCurly鬈毛妹：海南島平民美食 (上) 打卡餐廳

因工作關係，早前到了海南島十天，暢遊海口和三亞約40個景點，發掘了不少好餐廳，想在這裏和大家分享一下。

海南菜又名「瓊菜」，集合了福建、廣東的煮法，四大瓊菜包括文昌雞、加積鴨、東山羊、和樂蟹，但老實說，這段期間我吃過很多名店、老店，都覺得不甚了了，反而一些街邊廉價小店更叫我驚喜。

一、陳記湯飯

海口有一條很有特色的老街，名為「騎樓老街」，這裏有近600棟三至四層高的騎樓屋，大多是上世紀的建築，不少還保留着當年的商號，是當地的打卡熱點。想在這裏舒服地邊吃邊打卡，可以來到「陳記湯飯」吃招牌豬雜湯粉，價錢才不過RMB$10-$15，就可以坐到樓上的騎樓雅座欣賞街道景色，湯粉裏面有豬肚、豬心、粉腸、酸菜，加上胡椒湯底，酸酸辣辣的很醒神。

二、清補涼

香港人對「清補涼」老火湯大概不會感到陌生，但到了海南島，它卻有了全新定義。同一個名字，海南島的「清補涼」是碗糖水，主要材料有紅豆、綠豆、薏米、花生、空心粉、紅棗、蓮子、桂圓、冬瓜薏等等，最後淋上糖水、椰青水或椰奶，即成夏天消暑炒品。

想吃傳統的可以去「老彭記清補涼」，想吃IG-able的可以去「椰語堂」，後者設有好幾間分店，其中一間在騎樓老街，店子會在傳統清補涼上加上西瓜、芒果等，「網紅清補涼」(RMB$23) 以玻璃杯盛着，旁邊可見椰奶及向下流瀉的黑糖水，深受年輕一族歡迎。

老彭記清補涼

地址：海口市文明西路5號文明西集貿綜合市場主樓西側

營業時間：每天14:30-01:30

椰語堂

地址：海口中山路騎樓老街50-2號

營業時間：每天10:00-23:00

陳記湯飯

地址：海口美蘭區長堤路水巷口40號

營業時間：每天07:00-22:00