麥玲玲鼠年生肖運程：肖鼠篇

【踏入本命年 運勢兩極化】

踏入「本命年」，受「犯太歲」影響，但運勢非一面倒，只代表變化較多。正所謂「一喜擋三災，無喜是非來。」若新一年有結婚、添丁或置業打算，不妨落實計劃。「將星」及「歲駕」是兩大吉星，對事業有利。凶星方面，受「劍鋒」、「伏屍」及「太歲」影響，健康易受衝擊。總言之，「犯太歲」年份宜動不宜靜，不妨以穩健的步伐主動求變。

【事業運】

獲吉星助一臂之力，身為大機構管理層或於紀律部隊任職的人士，工作表現將得到認同。又因本命年屬多變之年，不妨自製輕微變動以應驗運勢，如爭取出差機會往外走。另一方面，要留意人際關係，跟下屬多作溝通，以免因對方失誤而連累自己。從商者要提防生意大上大落，理財態度務必審慎，建議積縠防饑，不宜涉及高風險或大額投資。

【愛情運】

本命年又稱「關口年」，正在拍拖的男女宜提防情變，若與伴侶感情穩定，不妨拉埋天窗，惟犯太歲年份易生枝節，建議在籌辦婚禮的過程中互相忍讓。未打算結婚者，不妨以「聚少離多」的方式相處。已婚者容易因家宅問題或長輩健康而煩惱，切勿把負面情緒發洩於另一半身上。單身男女有機會於工作場合認識心儀對象，但不宜太快投入感情。

【開運錦囊】

★貼身佩戴牛形飾物，有助催旺運勢。

★宜辦結婚、添丁、置業等喜事，減低犯太歲的衝擊。

★可利用銅器重物鎮壓流年五黃（正東）及二黑（正南）兩大病星。