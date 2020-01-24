拜年必學　閃爍自然妝

明天就是大年初一，少不免要去親友家拜年！女士們若想煥發新氣象，以精神奕奕的樣子示人，就要化番個「醒神亮眼」拜年妝。雖則新年充滿喜慶氣氛，但拜年妝不一定要好濃、好多色，又或化到利是封咁紅卜卜，只要用色恰到好處，簡單自然也可以很討好，靚得來深得長輩好感！

好似今次示範的拜年妝，雖然重點落在唇上，用了亮澤紅唇去帶出新春喜慶氣氛，但眼和臉都緊貼今年的美妝Trend，採用Tone on Tone同一色系去呈現自然妝感。其中眼部就用了大地色作底色，並配合深淺啡色營造自然漸變效果，加上眼影中的細微閃粉，閃吓閃吓特別吸睛。如果想眼睛看起來更大更明亮有神，簡單畫上纖幼的黑色上下眼線，按個人髮色描畫眉毛就可以。

底妝方面，為強調自然感，上粉底後只須輕掃淡紅胭脂，不過顴骨位就要掃上陰影，以勾勒輪廓。簡單來說，這個妝容所用的顏色並不多，所需技巧亦不複雜，即使是新手也很容易掌握，美妝控快快打破固有的拜年思維，新年換新妝吧！

化妝師：Shirley Wong @ NARS Senior Make Up Artist