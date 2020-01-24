三界五行：好的開始　語貴吉祥

今日是年三十晚，大除夕。家居衞生打掃在晚上十一時要結束，掃把、地拖、雞毛掃都不要再動了，直到年初二才可以做清潔。因為按傳統習俗，新的一年由子時開始（即大除夕子夜十一時起），財氣、吉祥之氣就會來臨，如果家居亂七八糟，財神、喜神就會卻步，望門不入，如果今晚十一時以後還動用掃把之類清潔工具，可能把財氣、喜氣、好運氣「掃地出門」。新年期間，語貴吉祥，「死」、「衰」等字眼勿說。

植物既美化、淨化家居環境，也活化、優化家居風水，請認真檢查家居所養植物是否生長得健康，如果奄奄一息，枯萎凋零，那就要清除，連花盆也不要了，因為植物枯萎，很可能是泥土不適宜種植或有細菌。

善信如果到廟宇上香，今晚子時（俗稱「上頭炷香」）、丑時、寅時（即今晚十一時至清晨五時），以及年初一辰時（早上七時至九時）都是好時辰，而年初一最好的祈福時辰是午時（中午十一時至下午一時）。

《通勝》中所講的「開市」，包括公司或店舖新開張、試業、試業成功後正式啟業、裝修後重新營業、歇業或休市後重開，也包括每年歲晚收爐後的新年開市，這是一個重要日子，好的開始就有成功機會。金鼠年宜開市的日子是正月初四、初六、初七、初九、十二，避免在初二、初三、初五、初十開市，避無可避就順其自然，開市前用燒肉、雞、魚、生果誠心向天地祈福。

方向宇