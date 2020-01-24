征選遊：島根　出雲大社「大結」緣

阿媽教落「入屋叫人，入廟拜神」，如你選擇今年去日本島根縣過年，那就一定要去最有名的「出雲大社」參拜，它不但是日本地位最崇高的神社，其神樂殿上的大注連繩，更是日本全國最大，每年來參拜的人數多達200萬。

位於島根縣出雲市的出雲大社，祭拜的是大國主大神，在日本《日本書紀》等最古老書籍中已有出雲大社的記載。每年農曆十月，日本人都稱之為「神無月」，因為全國800萬（意謂多到數不清）神明都會奉大國主神之命，雲集到出雲大社進行「神議」；這期間這裏會舉行為期7天的神在祭（又名御忌祭），在主殿兩側設置的19個小神社，就是用以接待每年從各地來的眾神，他們在「神議」中會討論人間緣分的配對，故此出雲大社出名「結緣」特別靈，不過參拜出雲大社的動作次序是「二禮四拍手一禮」，會比一般參拜多了兩次拍掌，善信要記住了。

要一看還有在「神樂殿」的巨型注連繩，它全長13.6米、粗8米、重5.2噸，絕對是日本最大，站在繩下感覺像泰山壓頂。坊間曾流傳，若把硬幣等丟上注連繩而不掉便可帶來好運，但神社已澄清這是誤傳，大家切勿再試了，免得失禮。

出雲大社

地址：島根縣出雲市大社町杵築東195

開放時間：6:30～8:00pm（3至10月 6:00am開）