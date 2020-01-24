初一出門風水　注意吉時

鼠年大年初一是西曆1月25日（星期六），不少人都會出街拜年，想全年順風順水，大家就要留意一些風水貼士。今次請玄學家馬君程師傅，講解初一出門的注意事項，包括哪個吉時能提升運程、哪個方向大利財運等，想趨吉避凶就不能錯過。

西北方位 提升財運

踏入鼠年，自然想年頭行運到年尾。馬君程師傅表示：「大年初一是『丁卯日』，根據奇門遁甲分析，五行屬火，火以金為財，西北屬金，所以初一出門往西北方向行可以招財，步行時間約3至5分鐘或50至100步便能提升財運。而正南位是諸事吉祥的生門，對增加機遇及生氣旺盛都有幫助，所以大家可先向西北行，然後再向正南行，便能進一步趨吉避凶。由於正北沖正南，所以盡量不要往正北方向行。至於時辰方面，今年生門在午宮，11:00am~1:00pm午時出門最能帶來好運。」

大利顏色 有助運勢

年初一拜年，很多人都會穿上喜慶的賀年裝束，其實除了款式之外，從風水角度來看，更着重衣服的顏色是否有利自己。「如想簡單提升運勢，大家可趁新年多穿一些有利自己生肖顏色的衣服去拜年，例如屬狗人士可穿上綠、紅、紫色的服飾，但藍、黑色的服飾就應盡量少穿。」