飲食嘗識：羊腩煲與羊肉爐　風味大不同

入冬後廣東人喜吃羊腩煲，用南乳、腐乳、麵豉等醬料煮成醬汁，將羊腩燜至腍後再一邊滾着吃，食用時會再蘸腐乳增添鮮味。（莫文俊攝）

李時珍在《本草綱目》對羊肉讚不絕口：「羊肉能暖中補虛，補中益氣，開胃健身，益腎氣，養膽明目，治虛勞寒冷，五勞七傷。」可見冬天食羊腩煲不但能夠滿足味蕾和暖身，對健康也有莫大裨益。相信大家對羊腩煲都不會感到陌生，廣東食法固然滋味無窮，原來台灣風味的羊肉爐也帶來與別不同的風味。

廣東羊腩煲 腐乳點睛

先講羊腩煲，通常會用黑草羊入饌，部位當然是羊腩。大廚會先將羊腩汆水，清走污垢及羊毛後略燒外皮使味道更香，然後用滾油炸令肉質腍滑而不鬆散，同時亦能辟走羶味。而燜羊腩的湯汁主要會用南乳、腐乳、柱候醬、麵豉醬、檸檬葉及片糖熬煮，再加馬蹄、竹蔗、花菇、冬筍、油鴨髀等配料，大約燜1.5小時羊腩就會變得非常鬆化，蘸腐乳就加倍美味。

台灣羊肉爐 口味多變

至於台灣的羊肉爐，台灣美食達人米兒表示街邊檔或小店也有供應，她認為與羊腩煲的最大分別是羊肉爐不一定用羊腩去煮，有時也會用帶皮羊肉燉製，不算有嚼勁但口感偏向膠潤。羊肉爐的湯底會以當歸、黨參、川芎、枸杞、八角、陳皮等多種藥材熬煮，所以藥材味較重，不過也有較清淡的紅燒或清燉口味，選擇頗多元化。食完羊腩之後湯底更可當成火鍋，只是涮的材料總類較少。