貴氣名牌利是封：時裝篇

昨日先介紹珠寶鐘錶品牌的鼠年特別版利是封，今日為大家檢閱各大時裝品牌的利是封。時裝品牌的設計明顯更加花巧同玩味，除從圖案、利是形狀同包裝等入手外，今季更有品牌在利是封內附有小遊戲倍添趣味。

【殿堂級老鼠登場】

鼠年令兩大殿堂級老鼠米奇老鼠及Tom & Jerry中的Jerry人氣爆燈，推出這兩大卡通人物服飾的Gucci、ETRO及Kate Spade，亦將這兩大設計帶到利是封，Gucci的設計絕對是內有乾坤，外表是簡約的紅色利是封，一打開就見到米奇老鼠的Monogram圖案，充滿驚喜。即使是自創的老鼠圖案亦有不少可愛卡通色彩設計，如Marni、Paul Smith及FURLA就是最隹例子。其他老鼠圖案設計各具特色，較傳統的有Louis Vuitton及Rimowa、簡約線條有Chloé、MCM、Loro Piana及Bally等，而藝術色彩則有Shanghai Tang、Shiatzy Chen及TUMI。

【趣味玩意】

今季另一大特色是利是封內加有小遊戲，Tod's附有老鼠摺紙玩意考考大家手藝，好在利是封內附有QR Code可收看教學短片，容易學習。Hermès同樣有簡單的摺紙遊戲製作迷你小老鼠Finger Puppet，設計搞鬼。當然亦有不少品牌以標誌性設計為賣點，Marimekko、Levi's、Canada Goose、Alice+Olivia利是封印有最標誌性圖案，其他如Bottega Veneta、Ralph Lauren、Miu Miu、Sacai、Victoria Beckham同Tory Burch等則採用簡約線條或品牌標誌。最後當然不可不提每年最具話題性的Fendi利是封禮盒，今年設計是立體花燈擺設，內附有三種不同色花卉圖案利是封，作為新年裝飾絕對一流！