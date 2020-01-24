本日日本：JR九州首架混合動力列車現身

今時今日人人開口埋口都話要環保，就連JR九州亦唔例外，旗下首輛裝置了蓄電池的柴油電力混合動力列車YC1系，將於3月14日引入長崎縣，而日前該輛列車更在長崎市的JR長崎站向傳媒公開露面。只見車身顯露了不銹鋼的銀色，配搭橙色車門及藍色字款點綴，感覺相當有型。而火車的YC兩字，其實係YASASHI CHIKARAMOTI的簡寫，意思係擁有友善的力量，通過混合動力推動，列車在相同燃料消耗下，行駛距離得到約2成的提升，對環境當堂更為友善。

至於車廂設計方面，除了目的地顯示採用了日英中韓4國語言外，令一大焦點係車門變成了設有開關掣的Smart Door，話說之前列車於冬天因開門等候的時間太久，令有暖氣的車廂變得冷冰冰，為作改善，特意改成讓乘客自己出手開關，當堂解決了問題。而車廂相對寬闊，有足夠空間讓輪椅擺放，而且月台與車廂的地板沒有高低差異，實現了無障疑環境。而YC1系早於2018年已進行試驗行駛，而現時預計會先於佐世保線（早岐—佐世保）、大村線（早岐—諌早）及長崎線（諌早—長崎）3條路線引入8輛，取代已老化的列車，而稍後將陸續在九州各地的鐵路路線登場。