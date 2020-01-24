名牌新春系列　惹火紅裝大旺又時尚

聽日就係大年初一，萬事都要講意頭，大家都會穿新衫去迎接新一年，農曆新年的穿搭又怎少得應節的紅色，這個喜慶的顏色不但寓意吉祥，穿上後成個人都精神爽利，有好氣色好運自然來。在這個逢旨穿紅色的節日，多個時尚品牌紛紛以艷麗的紅色打造農曆新年系列，加上流行裝飾細節，呼應中國傳統美學之餘又充滿潮流感，讓你做個時尚紅人。

紅色是農曆新年必備的衣服顏色，大師Giorgio Armani選用精緻的紋理質感面料打造連身裙、上衣、修身長褲和外套，以濃烈的紅色為主色調，細密的流蘇裝飾於衣袖、口袋和下擺處，為簡潔柔美的廓形增添時尚動感。REDValentino農曆新年限定系列由14款精品組成，包括連衣裙、斗篷、襯衫及半身裙，設計師透過經典荷葉邊及蝴蝶結呈現鮮明對比，配以深紅色調，讓女士搭配獨特的個人風格，凸顯高雅、柔美、剛柔並重的的時尚魅力。

alice + olivia運用女性化的褶襇裝飾連身裙和上衣，簡約的線條呈現波浪般的流動感，高雅時尚；此外滿布品牌招牌肖像的Bomber Jacket，讓你搭配出帶玩味的新春造型。喜歡穿印花圖案的朋友，Marimekko的新年系列便採用了品牌最具代表性的紅色Unikko印花，奪目又充滿歡樂的造型，於新一年散播正能量。

對於只想用一點紅色來搭配造型的女士，紅色的手袋和鞋履絕對是不二之選。BALLY以品牌經典的紅色帶來充滿新年氛圍的手袋，配以紅色啞光金屬裝飾，大氣又好搭。Sergio Rossi為經典 srIcona系列採用紅色閃粉皮革，加上鑲嵌紅色水晶品牌Logo，讓女士們步履間展現閃耀魅力。紅色以外，在金鼠年點少得這位主角出場，Kate Spade與著名卡通組合Tom and Jerry合作，推出手袋皮具系列，將卡通角色融入品牌標誌性的黑桃花卉圖案，在紅色襯托下，搶眼又趣致。