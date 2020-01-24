全盒是農曆新年的必備品，但當中的零食大多熱量高，又含有大量人造色素及添加劑。（張錦昌攝）

農曆新年將至，小朋友除了期待「𢭃利是」外，當然也對全盒內的糖果、果仁、油炸小食等賀年食品很感興趣。雖然全盒內的食物都有寄意吉祥的好意頭，卻隱藏了驚人的高熱量和人造色素。

有些家庭仍然很迎合傳統，會於全盒內放置「傳統八甜」（即糖蓮藕、糖蓮子、糖馬蹄、糖冬瓜、糖柑桔、糖椰絲、糖椰角、糖紅蘿蔔）。然而營養師提醒大家，這些糖果一不留意吃多了，就很容易超出糖分每日攝取量。世界衞生組織建議，每日從膳食中攝取2,000千卡能量的成人為例，每日的游離糖攝取量應少於50克，更理想為少於25克。如1塊糖蓮藕，約有10克糖；1塊糖冬瓜，約有5克糖，因此大家享用時切記要適可而止。

瓜子、開心果、核桃等堅果可謂新年全盒的必備小食，但是瓜子一般脂肪含量高，每一百克瓜子約有8茶匙油，開心果有9茶匙油，核桃更高達13茶匙油。而且黑瓜子製作的過程中更會加入鹽分炒香，令其鈉含量更高，患有高血壓或腎病人士都不宜進食太多。建議開心果及核桃都選用非加鹽烘焗，會比較健康。另外，進食笑口棗、角仔、煎堆仔等油炸小食也要小心攝取脂肪超標。如每日攝取2000千卡能量的成人，每天的總脂肪攝取量為15至30%，即33克至67克。四粒角仔約有24克脂肪，三粒笑口棗約有6.6克脂肪，一個煎堆約有16克脂肪。

想吃得健康的話，不妨嘗試「取代法」。以朱古力餅取代朱古力，因為餅乾含有碳水化合物，比吃朱古力更飽肚，有助減少進食過量的情況；用無糖蒟蒻取代糖果，無糖蒟蒻一般加入代糖，可滿足嘗甜的欲望。想增添新年氣氛的話，亦可把又紅又黃的水果乾放進全盒，如紅棗、桂圓肉、杏脯乾等，為我們提供天然果糖。 此外，即食元貝也是一個好選擇，能夠提供蛋白質，豐富鈣質和鎂質。

【傳統新年全盒食品熱量表】

每100克計 熱量（千卡）

黑瓜子 512

紅瓜子 520.55

開心果 571

金莎朱古力 595

油角 408

蛋散 357

杏脯乾 275

糖冬瓜（每件計） 13

糖蓮藕（每件計） 80

糖蓮子 479