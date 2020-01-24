生活夜校：情色字典中的Mouse　原來係咁解……

即將踏入庚子年，梗係要祝大家新一年精力旺盛，財色兼收啦！既然嚟到鼠年，今次一於搵吓喺情色字典同成人作品中， 有乜嘢同鼠（Mouse）有關，等大家可以雄風赳赳，愈玩愈有！

【Mouse 鬼「鼠」暗喻】

正常嚟講「Mouse」解做老鼠，但喺情色俚語中，卻用來暗喻男士嘅兵器。正因為佢有咁嘅暗喻， 所以就衍生出「Mouse Hole」同「Mouse Trap」兩個情色俚語。雖然兩個都係暗喻女士嘅蜜洞，但兩者相比，早喺19世紀便已經出現嘅「Mouse Trap」歷史則悠久啲。講到呢度又問吓大家， 知唔知「Mouse Sleeping Bag」呢個中文譯做老鼠睡袋嘅俚語係指乜嘢呢？答案就係避孕套。

【Mouse Sex 諗計尋歡】

哺乳類動物中以老鼠嘅繁殖能力最強，但當聽到有人話同你啪啪啪，感覺就好似係「Mouse Sex」時，千祈唔好以為對方讚緊你。因為呢個中文譯做老鼠性愛嘅俚，其實係取笑男士支兵器太短，Size 好似雄性老鼠咁細。不過兵器細係咪一定唔會令女士有性高潮？加拿大性學家Jessica O'Reilly 就話性愛體位「Sofa Side Saddle」（梳化側坐式）可以幫到「小器男」。男士先坐喺梳化或床邊，女伴雙腿向外並側坐喺男伴其中一隻大髀上，然後進行活塞運動。專家話呢招好有效，有興趣嘅男士可以試吓。