【美女饕廚】茶餐廳篇：山頂茶記

很久沒有去山頂了，之前都是吃西餐，今次試了新開不久的港式茶餐廳，感覺有點像以前拍拖勝地的雍雅山房。

柯打了一客乾炒牛河，食得出是用新鮮河粉炒，河粉沒有黏作一團，條條分明、煙煙韌韌，有咬口而不易折斷。用黑豉油做醬料，有鑊氣，亦夠乾身惹味，不會吃到滿嘴都是油，是一碟有水準的乾炒牛河，可見廚師的真工夫。

第二款試的是比較獨特，是這家店首創的流沙鹹牛肉西多士，平時我超愛吃西多士，見到這麼特別即刻點試。用了兩塊厚方包來做，約3吋厚，中間夾着鹹牛肉，倒了糖漿後，一切開，流沙不小心就噴瀉出來，入口甜而不膩，要邊吃邊沾那個流沙汁水，甜甜鹹鹹的，令我又愛又恨，是極級邪惡的美食。

本來已飽亦很滿足，但見到餐廳另一招牌亦是我最愛之一的菠蘿包，忍不住又柯打了。餐廳供應的菠蘿包款式總共有12款，有選擇困難症的我，最後由老公幫忙選了菠蘿魚柳包。菠蘿包表面微微烘過，菠蘿包皮十分酥化，中間的魚柳大大件，是即叫即炸，賣相金黃色，外面脆口而魚肉卻嫩口又厚身，加埋千島沙律醬、生菜和番茄，減輕炸魚柳的油膩感，配上菠蘿包一啖大口吃，層次口感十分豐富，非常可口美味，果然是鎮店王牌之一。

饕廚貼士：炒牛河小秘技

在家炮製乾炒牛河，新鮮河粉切忌冷藏過久，因為炒的時候會令河粉很易斷開和黐埋一齊，難以做到條條分明，口感亦因而變差。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）