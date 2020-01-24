開箱男：Ulefone Armor 7　強攝3防機？

3防手機以往主攻戶外工作、玩樂一族，講求硬淨、實用，功能一般較主流手機差。但最近新推出的Ulefone Armor 7就一反傳統，特別加強拍攝功能之餘，更維持3防手機獨有的防護功能、外形，定價都只係3千3百蚊有找，吸唔吸引到大家呢？

近年Ulefone Armor系列可以話係3防手機的代表，皆因市場上愈來愈少廠商推出同類產品。來到新一代Armor 7，防護設計仍然係重點，機身頂底及四角以橡膠物料包覆，而左右機側就用上金屬物料，加上超硬淨的背板，外形粗獷，亦令Armor 7支援IP68及IP69K防水標準，水深1.5米以至80度高溫高水壓下仍然頂得住。此外，官方表示新機可於1.2米高空下跌落，更通過美國軍事防護標準MIL-STD 810G認證，低水壓、高濕度等環境下仍然唔會受影響。簡單而言，Armor 7無論戶外活動抑或更極端的工地環境估計都應付到，粗用絕冇問題！順帶一提，Armor 7加入唔少方便用家的設計，例如機側的「智靈鍵」，可以設定單按、兩按及長按的功能；只要戴上不超過1.5mm厚的手套，依然可以觸控操作屏幕；機背LED燈下方備有手機少見的心率監測器，可以隨時量度心率，適合運動一族。

硬件配置上，除了6.3吋水滴形屏幕，另搭載MediaTek Helio P90、8GB RAM及128GB ROM，跑分成績一般，但運行Android 9作業系統亦見流暢。電池則為5,500mAh，並支援15W快速充電及10W無線充電。軟件方面就特色欠奉，介面類近公版Android，但繼續內置「戶外工具箱」，提供噪音測試、水平儀等工具App，尚算實用。

Armor 7今代着重拍攝功能，後置3鏡頭，包括,4800萬像素主攝、800萬像素遠攝及1,600萬像素夜攝。實試主攝及遠攝鏡頭，2個焦段實用度不俗，惟對焦及鏡頭切換速度稍慢。再於接近無光線的黑房試拍，主攝成像黑朦朦一片，但夜攝鏡頭的成像明顯清晰得多，效果有驚喜。新機設有5顆LED燈，亮度十足，但較奇怪是開啟電筒功能時只會亮起一顆燈，期待軟件更新可以改善。

規格表：

制式：GSM、WCDMA、LTE

屏幕：6.3吋（解像度2,340×1,080）

處理器：MediaTek Helio P90

記憶體：8GB RAM、128GB ROM，支援microSD

鏡頭：4,800萬像素主攝、1,600萬像素夜攝、800萬像素遠攝（後置）；1,600萬像素（前置）

其他：IP68、IP69K、MIL-STD-810G

電池容量：5,500mAh

體積：165.85×81×13.55mm

重量：290g