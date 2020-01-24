昔日放送：日本藝人撞樣事件簿　動物篇

之前同大家數過跨性別、女星同男星「撞樣」事件，應該數夠啦啩！梗係未，原來日本仲有藝人同動物「撞樣」，既然就快踏入鼠年，咁就先同大家數吓同鼠「撞樣」嘅人先啦

藤田誠 VS 倉鼠

藤田誠代表作：《無賴刑事純情派》、《必殺仕事人》

大家對藤田誠認識未必好深，其實他曾主演日本長壽劇集《無賴刑事純情派》，雖然已離開大家多年，不過日本人仲好記得佢，更有網友發現有隻倉鼠同佢勁似樣，皺起眉頭認真嘅樣，更係似十足十呢！

柴崎幸 VS 貓

柴崎幸代表作：《Good Luck》、《神探伽俐略》

講完鼠自然要講貓，柴崎幸從小就非常喜歡貓，亦曾演出電影《爺爺與喵》，亦有一些人覺得，柴崎幸真的有些貓樣呢，大家覺得似嗎？

伊藤英明 VS 狗

伊藤英明代表作：《海猿》、《惡之教典》

至於伊藤英明，則是著名的「狗樣」明星，特別是他板起臉不笑的時候，更加令人唆不禁。

仲里依紗 VS 河狸

仲里依紗代表作：《不良仔與眼鏡妹》、《黑色記事本》

仲里依紗假假地都係靚女一名，竟然被日本人笑說似河狸，不過她笑起來的時候，既可愛又得意，相信指她似河狸，並不是嘲笑她的！

小田切讓 VS 羊駝

小田切讓代表作：《時效警察》、《東京鐵塔：我的母親父親》

小田切讓當然是型男，不過他面長長頸長長，還留有鬍鬚，加上那個遮住半邊面的髮型，又真係幾似羊駝架！