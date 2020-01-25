【玄之又玄】新正頭18禁 有乜唔做得？

恭喜發財！今天是大年初一，為新歲之首，又稱元日，開場白當然要講番句吉利說話喇！眾所周知，農曆新年是最講究意頭的節日，今天適合到寺廟上香祈福之餘，還有些事項需要避忌，為求心安，以下18禁一定要知！

1.催人起床

催人起床會令被催者全年被催，感覺不吉利，就算真的要喚醒家人，也不宜直呼其名，極其量用鬧鐘或靠其他聲音，如把電視音量校大之類。

2.睡至中午

最好於上午起床，不宜睡得太晚，也不宜午睡，因大年初一日午睡有不吉利之意，代表整年會變懶散，影響事業運。

3.床前拜年

大年初一跟人拜年要睇場合，若對方臥床未起，切勿急住講恭喜，有機會令人於來年多病多災，極不吉利！

4.口不擇言

不吉利的字眼如「破」、「壞」、「死」、「慘」、「病」、「痛」、「窮」等，千祈咪講，否則對來年運程不利！

5.唉聲嘆氣

氣運不順才會唉聲嘆氣，若新正頭已一臉愁容、沒精打彩，會把財神、福神嚇走，影響來年的財氣與福氣。

6.沖涼洗頭

年初一早上不宜沖涼洗頭，會把旺氣洗走，尤其是洗頭，因「髮」與「發」同音。

7.清洗衣物

相傳初一和初二是水神生日，所以這兩天不宜洗衫，否則會得罪神明。

8.掃地拖地

相傳初一為掃帚生日，全日不能動用掃帚，否則會掃走運氣，還會把掃帚星引來，招致霉運。同樣，拖地也會把財氣掃走啊！

9.亂丟垃圾

年初一到年初四製造出來的垃圾被視為「財氣」，所以初五前不能丟垃圾，可留待初六「送窮」之日，才進行徹底大掃除。

10.黑衣打扮

即使不想把自己打扮成「利是」似的紅噹噹，新春期間也應穿着比較鮮艷的衣服，看上來也精神一點，切勿以黑色和白色裝束示人，被視為不吉利，財神都會被嚇走！

11.舞刀弄剪

但凡刀、剪、針等具破壞性的用品，均不宜於初一使用，否則易招口舌是非，或有破財之災。

12.打破東西

易碎的杯碟、裝飾品要小心擺放，因為打破東西會破財破運。假如不小心打破了就要用紅色的紙包起來，默念「歲歲平安」，並暫時放在神枱，等待破五日再丟棄。

13.烹煮新飯

年初一不宜煮新飯，要吃除夕留下的過年飯，寓意年年有餘。另外，不想來年捱窮，年初一的早餐不宜吃粥。

14.大魚大肉

初一忌殺生，所以不應吃肉，最好茹素積功，效果好過一年逢初一十五食素呀！

15.藥物亂放

有說，初一吃藥就會吃一整年，所以健康的人不宜在這一天吃補藥（如維他命丸）。即使生病，食完藥也要立即將之收入櫃桶。

16.問人借火

火有開飯之意，借火等於自己冇飯開，大年初一不宜借火，尤其是到親友家拜年時，切勿使用人家的爐頭。

17.追債放數

身為債主，就算再急都好，新正頭也不宜追債，否則會對你及債仔不利，同樣亦不宜借錢畀人，免得錢財一去不返。

18.口袋被掏

記得小心口袋，不要讓別人伸手入自己的口袋拿東西，否則未來一年的錢財都會被人掏走。