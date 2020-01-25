街市學堂：惡補瓜子知識　拜年可以扮專家

瓜類品種眾多，因此瓜子亦有五花八門的種類，而最簡單的方法就是靠顏色劃分，主要分為紅瓜子、黑瓜子及白瓜子3種。（張錦昌攝）

農曆新年前大家是否已經完成大掃除、貼揮春、封利是、放全盒等重要任務？全盒除了糖果之外，當然也不少得瓜子，當中又以紅噹噹的紅瓜子最受歡迎，不過食了瓜子那麼多年，你又知不知道紅瓜子、黑瓜子、白瓜子還有葵花籽有甚麼分別？

紅黑瓜子來自西瓜

紅瓜子與黑瓜子無論顏色和大小也有明顯差別，但原來兩者同樣是西瓜種子，經過不同的加工方法才有紅黑之別。紅瓜子通常會採用較小的種子製作，炒香後用叉燒粉之類的人造色素上色，外殼較硬，瓜子細細粒但頗香脆。至於黑瓜子則來自較大粒的西瓜核，由於經過煲和炒的過程，並以五香、奶油、鹽、糖等材料調味，味道自然更吸引，再加上沒有染色所以有黑色的綑邊。與又硬又細粒的紅瓜子相比，黑瓜子外殼香脆較容易剝。

白瓜子營養豐富

過新年較少吃白瓜子，但其實都不乏捧場客。白瓜子是南瓜種子，炒熟後可直接食用，味道也比紅瓜子和黑瓜子香濃，因此有時也會以此來為菜式或糕點作點綴。不僅味道好，白瓜子亦蘊含豐富蛋白質、脂肪及維他命，中醫亦會用白瓜子做杜蟲藥，是一種美味又有實用價值的小食。

葵花籽功效眾多

葵花籽大家都應該不會感到陌生，那就是向日葵的種子，既可製成零食，榨油變成葵花籽油後更可用來煮菜。與其他堅果一樣，葵花籽含有多種對人體有益的不飽和脂肪酸，並蘊含維他命E、葉酸、鐵、鉀、鋅、食用纖維等營養成分，味道香脆，無論新年或平日也不妨多吃。