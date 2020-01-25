初一素食　必學應節鳥巢

色顏繽紛又充滿喜慶氣氛的喜氣洋洋鳥巢，是大年初一必學的美味素菜。(莫文俊攝)

大年初一的傳統習俗很多，包括春節喜慶不宜殺生，會一家人齊齊整整食素。別以為食素一定很單調，烹飪導師及食譜作家Nicole Wong就教大家用新鮮的蔬菜水果，炮製一個充滿節日氣氛又好吃的喜氣洋洋鳥巢。Nicole表示，很多人以為素食乏味又欠缺味道層次，其實只要挑選合適的食材及煮法，沒有用上肉都一樣滋味可口。

材料：

芋頭 1個（約1斤重）

生粉 3湯匙

粘米粉 2湯匙

五香粉 1湯匙

白胡椒粉 4茶匙

幼鹽 1茶匙

蒜片 1湯匙

生菜 數塊

蔬果粒材料：

紅蘿蔔粒 半條

馬蹄粒 6粒

西芹粒 半條

小青瓜粒 半條

三色燈籠椒粒 各1個

松子仁（焗香） 半碗

提子乾 半碗

杞子乾 1湯匙

白果（去芯） 20粒

做法：

1. 芋頭去皮刨絲，用水浸30分鐘後瀝乾，加2茶匙胡椒粉、鹽、粘米粉及五香粉撈勻，篩去多餘粉末，備用。

2. 用兩個不同尺碼的湯勺將芋絲壓成鳥巢形狀，放入熱油中炸至金黃色，輕力用小刀挑起鳥巢，放在吸油紙上冷卻備用。

3. 熱鑊下少許油，爆香蒜片，加所有蔬果粒炒香，用剩餘的胡椒粉調味。

4. 將鳥巢放在生菜面，加入炒熟的蔬果粒即成。