三界五行：鼠年好運　心想事成

恭喜發財！祝福各位尊敬的讀者，金鼠新年身壯力健，心想事成，闔家幸福。

「一日時辰子為首，十二生肖鼠佔先。」鼠為子，子是地支排序之首，房子、妻子、兒子、金子、車子，子的地位非常重要。「鼠目寸光」與「首鼠兩端」，在新春中，可演繹為春聯：「鼠目寸光真慎重，首鼠兩端正逢源。」

蝙蝠是福臨門喜兆，古稱「福鼠」，這就是沾了老鼠的光。米奇老鼠是兒童寵愛的卡通人物，其實米奇老鼠未面世之前，動物學家巳確認鼠的優點：警惕、醒覺、穩妥、謹慎、合群、喜歡探索、善於儲蓄、生育能力強、容易適應環境。科學家、醫學家、遺傳學家做實驗時，往往請白老鼠幫手。真的是「不管白鼠黑鼠，聽話合作就是好鼠」，袋鼠、倉鼠、葵鼠、小白鼠，你說好不好玩？

2020庚子年是真正的金鼠年，而且含金量十足，因為五行庚為金，子為水，金生水，水為財，至於歷史上的庚子，那已經成為歷史，不可以把現代變回清代。2020庚子年這隻金鼠的四柱八字是—年柱：庚（金）子（水），月柱戊（土）寅（木），日柱丁（火）丑（土），時柱己（土）酉（金）。計有二金、一木、一水、一火、三土，日元丁為火，火生土，土生金，可以樂觀預言，今年經濟一定比去年好。

至於各個生肖屬相的人，如何在金鼠年爭取最佳成果，請各位繼續關注。

方向宇