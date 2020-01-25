美食婷：跟足傳統習俗 新正頭要做啲乜？

年廿八洗邋遢、年三十晚食團年飯、年初一食齋、年初二食開年飯、年初三赤口、年初七人日，到了正月十五則是元宵節……農曆新年習俗多不勝數，過年過節果然仲忙過返工。但大家除了記得因為要嚇退一年出沒一次的年獸，所以各家各戶都掛上紅色揮春以及燒炮杖之外，又知不知道其他習俗和禁忌的由來呢？今日就等我美食婷同大家溫故知新。

大年小年 日子有別

古時中國人過新年有大年和小年之分，大年從臘月（農曆12月）最後一日開始計起，小年則有「官三民四僧道五」的說法，意思就是有功名在身的會在臘月23日、平民百姓在臘月24日、道士和尚會在臘月25日過小年。過小年的主要習俗是辭灶，現在一些農村地區仍然保留着這個習慣，而江淮地區會稱元宵節為小年，四川人與重慶人則在臘月三十過小年，正月十五過大年。

年初一 宜吃素

接着講下新正頭每日有甚麼宜忌。踏入農曆新一年第一天的年初一當然要向長輩拜年，由於這日忌殺生，因此飲食上以白粥、米飯和年糕為主，也會吃湯圓象徵團圓。而北方人就會包餃子，貪其外形象元寶可以招財進寶。

年初二 開年飯

年初二繼續四出拜年，不過正統做法是初一去男家、初二去女家，回娘家拜年之外亦會食開年飯。開年飯與團年飯同樣重要，菜式亦很講意頭，九道菜寓意長長久久便至為理想。

年初三 忌外出

年初三是赤口，傳說「熛怒之神」赤狗會在這天出沒，特別容易與人發生爭執，為了避免嗌交還是安在家中休息，也有人會選擇到廟宇求籤拜神。

年初四 拜灶神

到了年初四，大家最熟悉應該就是「初四咁嘅樣」，但初四其實是恭迎灶神的日子，如果家裏有拜神習慣，這一日就會預備好祭品，而晚餐理所當然會有燒肉加餸。

年初五 破五窮

年初五又有「隔開」或「破五」之稱，先講「隔開」，由於已過了新春最重要那幾天，因此可以無視掃地、倒垃圾等禁忌，更可「破五」將「智窮、學窮、文窮、命窮、交窮」五窮趕走，飲食方面亦沒有特別規定。

年初七 食蛋糕

來到年初七就是人日，古人相傳女媧用了7日創造天地，根據六畜之日的說法，初一雞日、初二狗日、初三豬日、初四羊日、初五牛日、初六馬日，而初七則為人日。雖然習俗上對這一天的飲食並無限制，但不少人也會趁着人日食蛋糕應節。

正月十五 嘗湯圓

至於正月十五元宵佳節，既是農曆新年後第一個月圓之夜，也是新春連串賀年活動的尾聲。古代女性三步不出閨門，惟有元宵這天可以破例外出，因此青年男女都會把握機會外出賞燈及猜燈謎，藉此結識異性或相會意中人。今時今日元宵節仍然保留着這些傳統，而象徵人月兩團圓的湯圓更是不可或缺的應節小食。