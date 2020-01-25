為迎接鼠年的來臨，一於發揮創意，上網學整鼠型手作啦！（張群生攝）

終於到了鼠年的大年初一！有否想過自製一些應節的鼠形擺設？以下介紹幾個網上平台的手作示範，透過手作體驗，啟發孩子的創意思維，讓他們來年更勇於接受挑戰吧！

【立體老鼠摺紙】

網上平台：Era Art

有乜好睇：網站主要介紹摺紙作品，除老鼠外，還有其他動物造型，如綿羊、恐龍、象仔、熊貓、熊仔、小狗等，亦有天使、男孩、女孩等摺紙作品。只要耐心地依照短片示範，完成作品應不成問題。

【老鼠書籤製作】

網上平台：Rosie Carter

有乜好睇：分享了多款由摺紙技巧而制成的書簽，造型有老鼠、樹熊、青蛙、狗仔、南瓜等。就以老鼠書簽為例，先用方形白紙摺成老鼠頭部，在上面畫上眼睛、觸鬚、嘴巴，最後貼上耳朵，整個製作過程只需幾分鐘左右。

【鼠形利是封吊飾】

網上平台：Merryn Tan

有乜好睇：介紹一款用利是封造成的鼠型吊飾，做法簡單，先將利是封剪出8個面積相同的大圓形（每個對摺一半，4個一組貼成立體形狀，當作老鼠身體部分）、4個面積相同的細圓形（2個作一組，並前後對貼，當作老鼠的兩隻耳朵），以及準備一條長度合適的紅色毛冷或紅色幼繩，並將上述部分貼穩即成。幼童亦可應付到。

【鼠形利是封3D擺設】

網上平台：ireneblchua

有乜好睇：示範如何以利是封製成3D鼠形擺設，做法較複雜。首先用3個利是封摺成3個面積相同的六角形，然後用釘書機、雙面膠紙等將之組合成老鼠的身體部分，然後再貼上尾巴、耳朵、五官等部分，