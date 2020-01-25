經典鼠動畫　同大家賀鼠年

《五星級大鼠》中的主角味王(左)，是隻愛清潔又懂得煮菜的老鼠。（互聯網）

新一年踏入鼠年，不少人都會想揀番套既應節又適合一家大細睇的鼠動畫，不如就等小記推介3套經典的鼠動畫給大家吧。

五星級大鼠

老鼠一向給人污穢不堪的印象，但Pixar製作的動畫《五星級大鼠》主角味王，卻是隻愛清潔又懂得煮菜的老鼠，味王的嗅覺異常靈敏，受到法國頂級廚師古斯圖啟發，與廚師新手闊條麵一起以法國名廚為目標而一起努力，期間搞到滿城風雨，引發無數笑料。

一家之鼠超力仔

電影改編自英文同名小說《Stuart Little》，以CG技術製作出一隻栩栩如生、擬人化的小老鼠。故事描述Little夫婦領養了小老鼠Stuart，家中的家貓Snowbell一直想吃掉他，從而引發出連場鼠貓大戰，電影風格相當輕鬆溫馨，很適合一家大細一齊睇，之後更因大受歡迎而拍了續集及第三集。

湯姆與謝利

《湯姆與謝利》是誕生於1940年的美國動畫系列短片，描述了湯姆貓與謝利鼠之間的對抗，由40~58年間，共製作了114集，長壽之餘又有人氣，更贏得7個奧斯卡動畫短片獎。首套電影長片《湯姆與謝利大電影》（Tom and Jerry: Movie）於1992年推出亦大受歡迎，成為一代貓鼠對決的經典。