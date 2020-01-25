AMBUSH x Disney x UT三方聯名　搶先預覽

踏入庚子鼠年大年初一，當然要同大家介紹番啲關於「老鼠」嘅潮流消息，而呢隻「老鼠」仲要唔係一般貨色，而係於全球都好受大人細路歡迎嘅「米妮」！由日本服裝品牌UNIQLO所推出的UT系列，一直都愛找來不同領域的人氣單位合作，務求打造出價錢親民同時亦富有聯名特色的設計單品，好像過往所推出的KAWS x 《PEANUTS》x UT及KAWS x 《SESAME STREET》x UT就絕對係平靚正之選，引得全城爭相入手。

踏入新一年，UT就再次為潮流界帶來驚喜，邀請日本時尚品牌AMBUSH及Diseny推出三方聯名系列，系列單品由AMBUSH聯合創始人兼創意總監YOON操刀設計，透過這位活躍於街頭潮流及高級時裝圈子的人氣設計師的獨特見解，當中所推出的包括：及膝長褸、連帽外套、手袋及帽子均用上富初春色彩的淺螢光粉紅及薄荷綠色打造，並加入蝴蝶結、心形圖案及「LOVE」手勢去設計，將大人細路熟悉的「米妮」（Minnie Mouse）重新演繹。（2月28日推出）