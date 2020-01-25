心想事成　包羅萬有馬拉春卷

春卷內包滿清甜爽口的沙葛及惹味的醬料，入口清新不膩。(莫文俊攝)

新春期間的賀年菜都講求意頭，吃悶了大肉大魚的話，不妨跟食譜作家及飪烹導師Nicole Wong學做包羅萬有的馬拉春卷。Nicole本身是馬來西亞華僑，擅長以優質食材自製醬料，並對馬拉風味的傳統中式食品甚有研究。她這次示範的馬拉春卷，雖然以蔬果為主食材，但用上惹味醬料調味，加上充滿「想咩有咩」的吉利意頭，最適合新年期間，一家人齊齊整整邊做邊吃。

材料：

春卷皮 25張

沙葛絲 1個

紅蘿蔔絲 1條

花菇絲 6隻

蒜蓉 1湯匙

乾葱碎 半碗

素蠔油 2湯匙

糖 1茶匙

鹽 1茶匙

水 適量

白胡椒粉 1湯匙

生菜 1斤

炸乾葱 1碗

甜醬 少許

辣椒醬 少許

芝麻黃薑油 2湯匙

做法：

1. 中火爆香芝麻黃薑油、花菇絲、乾葱及蒜蓉，炒至聞到香味。

2. 加沙葛和紅蘿蔔絲炒約2分鐘，用素蠔油及糖調味，加清水燜煮20分鐘或直至沙葛變軟身。

3. 炒好的配料隔起汁水備用。春卷皮先塗上一層辣椒醬、甜醬，再放上一片生菜。

4. 加入適量的配料後灑上炸乾葱，切開兩件即成。