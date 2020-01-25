心想事成　包羅萬有馬拉春卷

2020年01月25日 19:00
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    春卷內包滿清甜爽口的沙葛及惹味的醬料，入口清新不膩。(莫文俊攝)
    新春期間的賀年菜都講求意頭，吃悶了大肉大魚的話，不妨跟食譜作家及飪烹導師Nicole Wong學做包羅萬有的馬拉春卷。Nicole本身是馬來西亞華僑，擅長以優質食材自製醬料，並對馬拉風味的傳統中式食品甚有研究。她這次示範的馬拉春卷，雖然以蔬果為主食材，但用上惹味醬料調味，加上充滿「想咩有咩」的吉利意頭，最適合新年期間，一家人齊齊整整邊做邊吃。
    材料：
    春卷皮 25張
    沙葛絲 1個
    紅蘿蔔絲 1條
    花菇絲 6隻
    蒜蓉 1湯匙
    乾葱碎 半碗
    素蠔油 2湯匙
    糖 1茶匙
    鹽 1茶匙
    水 適量
    白胡椒粉 1湯匙
    生菜 1斤
    炸乾葱 1碗
    甜醬 少許
    辣椒醬 少許
    芝麻黃薑油 2湯匙
    做法：
    1. 中火爆香芝麻黃薑油、花菇絲、乾葱及蒜蓉，炒至聞到香味。
    2. 加沙葛和紅蘿蔔絲炒約2分鐘，用素蠔油及糖調味，加清水燜煮20分鐘或直至沙葛變軟身。
    3. 炒好的配料隔起汁水備用。春卷皮先塗上一層辣椒醬、甜醬，再放上一片生菜。
    4. 加入適量的配料後灑上炸乾葱，切開兩件即成。