傳說老鼠憑着靈巧足智多謀的優點，成功凸圍而出成為十二生肖之首。今個鼠年，多個鐘錶珠寶品牌透過不同琺瑯彩繪、雕刻及青花瓷工藝等傳統工藝，設計鼠年特別版腕錶，頌讚這機智勇敢的生肖。

Breguet

Reine De Naples 8955 Cammea

生肖特別版腕錶多屬中性或男裝錶款，Breguet今年特別為女士呈獻女裝鼠年特別版腕錶Rein De Naples 8955 Cammea。腕錶以古老的雕刻工藝，將充滿立體感的瑞鼠浮雕飾伏於偏心式的金星錶盤上。精細的錢幣紋錶殼，錶圈鑲有40顆鑽石，搭載品牌自動上鏈537/3型機芯，限量8枚。

Classique 7145鼠年限量腕錶

Breguet男裝鼠年特別版腕錶Classique 7145運用品牌4種著名裝飾工藝──手工鐫刻、「大明火」琺瑯、機刻雕花及寶石鑲嵌製成。 錶盤上的老鼠圖案採用雕刻及內墳琺瑯工藝，令錶盤做出深邃富層次感的效果。18K白金錶殼搭載超薄自動上鏈機芯，限量8枚。

Panerai

Luminor Sealand - 44mm

Panerai自2009年牛年開始推出生肖特別版腕錶，今年鼠年剛巧是此系同系列的第12個型號，亦標誌着生肖循環的圓滿句號。鼠年特別版腕錶繼續採用Luminor Sealand的揭蓋式錶殼設計，錶蓋採用意大利古老Sparsello工藝，以人手雕刻、錘打及金線鑲嵌將老鼠圖案細緻呈現於錶盤上。搭載P.9010機芯，只限品牌專賣店獨家發售。

Chopard

L.U.C. XP鼠年蒔繪腕錶

Chopard近年愛以日本古老蒔繪漆藝，打造出色彩繽紛悅目的生肖特別版腕錶。最新的鼠年特別版腕錶由品牌忠實合作夥伴山田平安堂操刀製作，所呈現的場景，是一隻金鼠站在象徵豐收富足的玉米穗上，對面則是一顆柿子，這種採摘於冬季的水果象徵着福壽綿長。金鼠對面還有一束鮮花，呈現藍色、金色和綠色三種幸運色彩。18K玫瑰金錶殼直徑40mm，搭載超薄自動上鏈機芯，厚度僅為6.8mm。

Piaget

Altiplano Watch in Cloisonné Enamel

Piaget再次邀請琺瑯彩繪大師Anita Porchet操刀製作生肖特別版腕錶，大師今年以簡約優雅風格，設計出白色雙鼠圖案錶款。錶盤的雙鼠圖案以大日火掐絲琺瑯工藝製成直徑38mm的18K白金錶殼，鑲有78顆美鑽，總重約0.7卡。搭載品牌430P超薄手動上鏈機芯，限量38枚。

Blancpain

Métiers d'Art Porcelaine

大部分品牌都採用琺瑯或雕刻等工藝製作生肖腕錶，Blancpain破天荒以中國聞名的青花瓷工藝，打造出品牌鼠年特別版腕錶。青花瓷錶盤腕錶結合了青花瓷藝術和琺瑯彩繪兩大工藝，青花瓷器錶盤瓷粉主要是由石英、長石和高嶺土混合而成，錶盤先經過24小時去讓其自然風乾，然後再以1,000°C燒製24小時。之後以人手在每個錶盤上仔細地塗抹琺瑯，再以1,300°C進行另一次為時24小時的燒製程序。錶墱圖案通過人手一筆一劃將錦鼠細意描繪得活靈活現，再以高達1,200°C的長時間燒製，將顏色鎖定在青花瓷表面。這種高溫從前難以在金質底盤製作的琺瑯彩繪上完成，品牌工作坊花上一年多時間進行研發及測試，終於成功推出首款完全由自家設計和生產的青花瓷錶盤腕錶。直徑33mm的白金錶殼，鑲有48顆鑽石，搭載1154型自動上鏈機芯。

TAG Heuer

Autavia鼠年特別版腕錶

走型格動感路線的TAG Heuer今年罕有地推出Autavia鼠年特別版腕錶。腕錶以充滿喜慶色彩的紅色作主調，鼠為十二生肖之首，品牌特別以此為靈感，於腕錶的「1」時位置精心採用「鼠」字設計取代傳統數字刻度。錶背鐫刻一隻頭戴飛行員護目鏡、手握汽車方向盤的老鼠剪影及漢字「鼠」，生動地呼應着Autavia系列的起源。青銅錶殼直徑42mm，配黑色陶瓷錶圈及紅色小牛皮錶帶。

Gucci

Disney x Gucci Grip

Gucci跟廸士尼合作推出大型米奇老鼠農曆新年聯乘系列，當中包括品牌最新主打錶款Gucci Grip。Gucci Grip採用復古的轉盤式時間顯示，PVD鍍金錶殼上印有米奇老鼠圖案，配襯GG Supreme錶帶。