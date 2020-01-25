【酒遍天涯】鼠年應該選甚麼紅酒

1996 Pichon-Lalande（女伯爵）， 96分評級，二級酒莊Second，金色瓶蓋加上有如鑲金的黃金字體，意頭十足。是我在普通場合的波爾多首選！（互聯網）

大年初一，首先恭祝大家身體健康、萬事如意，大家都鼠年行大運！

新春大家開年、團拜、喝酒、送禮都喜歡選擇紅酒，取其意頭，我喜歡從酒標方面去選新春賀酒，至於有哪些選擇，待會再說，先談年份吧！

時間過得快，又到鼠年，對上的鼠年有2008、1996、1984、1972⋯⋯當中以1996這個年份最吸引我，不但是96年出生的朋友，還有96年的波爾多葡萄酒。（我有一班96年出生的校友小師弟現在變成飯局酒友，從他們身上總學到一些東西，而且不限於酒的知識，香港的年輕朋友有些真的很優秀！）

法國1996年的天氣特別適合在左岸Medoc的提子Cabernet Sauvignon生長〈註〉，但不利於在右岸的提子Merlot生長，所以雖然很多人說1996年是法國波爾多的好年份，但其實並不準確，應該是波爾多左岸的Medoc區的好年份，特別是Pauillac、St. Julien及St Estèphe。（這些區有甚麼酒莊，請回顧【Grand Cru Classé 列級酒莊你聽過有幾多個？】)

農曆新年送禮、喝酒要講意頭，好酒亦要有好的酒標，鼠年當中1996年的年份最適合現在開始品嘗，那些96年是我的選擇呢？當然要看甚麼關係甚麼場合。

最尊重的我會選1996 Château Margaux、99-100分評級的一級酒莊First Growth（左岸五大酒莊之一）而且酒標用上金色字體，適合農曆新年。

次一等我會選1996 Pichon-Lalande（人稱女伯爵）、96分評級的二級酒莊Second Growth，金色瓶蓋加上猶如鑲金的黃金字體，意頭十足。這個酒打從我第一次喝就喜歡上了，一直都非常喜歡，喜慶日子我總喜歡帶這個內外兼備的「她」！

當然金黃色的甜酒也是一個不錯的選擇，高調的可選擇96年的滴滴金Château d'Yquem，低調一點可選96年的Château Rieussec。

祝大家鼠年食得飲得、跑得、跳得、樣樣皆得！