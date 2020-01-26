【心理測驗】鼠鼠食好西　一試真面目

今天是大年初二，不少家庭人才濟濟聚首吃開年飯。提起開餐，任何人也會眉飛色舞，但知否食相會出賣了你？到底你對自己認識有多深？平日你是否以真面目示人？不妨玩玩這個心理測驗，看看你究竟是一個怎樣的人。

【問題】

以下4隻老鼠各有不同姿勢，只憑直覺，你覺得哪隻準備食好西？

A.緊握雙爪，眼向上望

B.緊握雙爪，低頭望下

C.躲在角落，眼望前方

D.伸出前爪，眼望前方

【結果分析】

A.不管閑事

每次面對別人憤慨的眼神，你覺得多一事不如少一事，所以開口埋口總是說：「怨怨相報何時了？退一步，何不就海闊天空嗎？」另一方面，你卻希望被關注，討厭被忽略的感覺，所以你會積極參與聚會。你也很容易受感動，那怕只是一件瑣事，都會令你喜極而泣。

B.浪漫體貼

大時大節，收不到至愛送的禮物，縱使你說：「不介意，誠意才最重要！」其實你內心卻有另一把聲音：「禮物與誠意，我都要有囉！」口裏說不，身體卻很誠實---正正是你的寫照。你是一個浪漫體貼的人，常替他人着想，有點情緒化，也愛撒嬌，渴望別人懂你。

C.隨遇而安

還記得經典廣告：「點解打波先嚟落雨」？你不是那位杞人憂天的男孩，而是那位叫人放心的朋友。你是一個樂觀的人，凡事抱着隨遇而安的信念，看得很開，深信明天一定會更好。你也很在意別人的事情，亦很關心別人的情緒，有時為免別人擔心，你情願報喜不報憂。

D.機警過人

「你的居安思危意識都幾強，而且分析得相當全面。」別人不時這樣讚賞你。因為機警過人的你，很有危機意識，處事謹慎小心，經常保持冷靜的頭腦，亦掌握到控制情緒的方法，總可透徹地分析事情的利害關係。個性慢熱，沒甚麼機心，為人也很好相處。