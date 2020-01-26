開年、赤口貼士　運轉乾坤

相傳神明會於年三十晚至年初一休息，到年初二才歸位，所以中國人會於年初二，一家大細聚首吃一頓豐富的開年飯，期望新一年豐衣足食。至於古時初三赤口是不宜拜年免起爭辯，按習俗會去廟宇拜神祈福轉運。究竟當中有甚麼風水方位要注意？請來玄學家馬君程師傅為大家講解。

【初二有利數字】

馬君程師傅表示：「中國人習慣在年初一食齋，是想在一年之初透過食齋祈福增壽，去到年初二便可屠宰牲畜祭祀神明。大年初二的生門吉位在正東方，可用香燭水果於6:00am~7:00am或2:00pm~3:00pm向東方祈福許願。開年飯以吉利菜式為主，包括代表發財好市的髮菜蠔豉、代表年年有餘的魚等。大家可趁開年了解甚麼數字對自己的生肖有利，例如屬鼠的你，今年有利數字是1、3、4，出門時帶1或3或4枚銅錢或利是，便能簡單提升運勢。」

生肖 有利數字 不利數字

鼠 1、3、4 6、7

牛 3、4 2、6

虎 2、8 5、9

兔 3、4 1

龍 8 9

蛇 1、4 6、7

馬 8、9 3、4

羊 3、4 2、6

猴 1、6 2、5、8

雞 3、4 1

狗 4、8、9 1

豬 1、6 5、8

【初三東北吉位】

至於初三赤口如要出門的話，師傅表示可先往西北或東北方向步行約5分鐘，納吉運之後才往目的地進發。「因為大年初三西北方為六合及開門，有利生意及人緣；而東北方則是生門，諸事大吉。」至於去廟宇或拜車公祈求好運的善信，年初三的最佳時辰是9:00am~1:00pm，想去拜神轉運的人士要留意了。