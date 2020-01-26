【城市傳聞】蠔涌車公廟　曾現白馬精？

大年初二是車公誕，相信不少善信都會到沙田車公廟參拜，順道求一支車公靈籤，希望新一年行個好運。其實西貢蠔涌也有一間車公古廟，不但歷史更悠久，還有不少傳聞流出呢！

作為地道神明，車公跟香港確實有過一段淵源！相傳車公為南宋名將，原籍江西，為人忠直英勇，愛民如子，因曾平定江南之亂而獲封大元帥，後護駕宋帝昺逃難至香港，並在西貢一帶駐守，後人為紀念其事迹，於是在蠔涌建廟。

【白石馬成精】

信不信由你，原來廟宇位置涉及風水問題，更曾有白馬精出沒！話說蠔涌村對面有5個山頭，形成了煞氣極重的「五虎下堂」布局，於是村民希望借車公威名鎮着這幾隻猛虎。及至廟宇建成後，有村民以車大元帥胯下無坐騎，不成體統，遂於廟前設置白石馬，豈料此後3年，村內所有稻田全部失收，經堪輿師勘察，斷定是「白馬精」作祟，村民決定把白石馬拆除，埋於廟前空地，並以大香爐躉鎮壓，往後一切便回復正常……

除了這則離奇的傳聞，蠔涌車公古廟亦曾是抗日游擊隊的據點，加上廟宇建於400多年前，至今依然以原始面目示人，由磚牆、門樑等結構，到牌匾、木轎等裝飾，全部都達文物級數，絕對值得一遊。